Cristhian Mosquera rompió silencio sobre Selección Colombia; “las puertas se van abriendo”

Cristhian Mosquera es una de las joyas en el fútbol de Europa y tras su llegada esta temporada al Arsenal, de Inglaterra, lo que más ha generado expectativa es a que selección defenderá, ya que tiene la opción de jugar para España, donde nació, pero también a Colombia, el país de sus padres.

Aunque desde el entorno del zaguero central y hasta desde la propia FCF se ha mencionado que él se inclina más por el combinado europeo ya que se ha criado allí, en las últimas horas el propio futbolista decidió dejar abierta la puerta y no tuvo una negativa cuando le consultaron por este tema.



¿Cristhian Mosquera no le cierra la puerta a jugar con Selección Colombia?

En una entrevista para el diario 'AS', al defensor del Arsenal le preguntaron por la dura competencia que tiene en su puesto en la selección española, pero se mostró tranquilo y señaló que "yo me centro en mi club y no me preocupo ni me desespero porque lleguen otras cosas", dejando claro que para él lo más importante es el "el día a día, que es lo que depende de mí y el resto ya llegará".

De hecho, Mosquera reiteró que "España tiene grandísimos centrales, en presente y futuro. A mí me toca trabajar para hacerme un hueco", mencionando que sí sueña con vestir la 'roja', pero cuando le dijeron que si lo seguían tentando desde Colombia no lo descartó y dejó una frase que ha generado expectativa.

"Como le digo, lo que depende de mí es estar centrado en mi club y las puertas se van abriendo", fue la respuesta de Cristhian, quien tiene padres colombianos y por eso tiene la chance también de defender la camiseta 'tricolor', en la que podría ser un referente, en especial por su buen presente en Europa con el Arsenal, de Inglaterra.



Cristhian Mosquera en Port Vale vs. Arsenal. AFP.

A pesar de sus palabras, hace algunas semanas el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, habló sobre si desde Colombia han tenido acercamientos con el espigado y talentoso defensor central, algo que confirmó y de paso dejó una contundente declaración.

"Fue seguido y se le propuso que viniera a la convocatoria. Lo hizo el profesor Héctor Cárdenas con la Selección Colombia sub-20 y el jugador fue absolutamente claro con que su objetivo era pertenecer a la selección de España", detalló el máximo directivo de la Federación Colombia de Fútbol.



¿Quién es Cristhian Mosquera?

Es un futbolista colombo-español que tiene actualmente 21 años. Nació en Alicante, en España, y se formó en la cantera del Valencia, donde hizo las categorías inferiores y luego debutó en la profesional. El 24 de julio del 2025 el Arsenal lo fichó tras brillar con el combinado europeo.

Con 1.91 metros de estatura es un espigado y habilidoso defensor central que se ha caracterizado por su velocidad, buen posicionamiento y gran juego aéreo.