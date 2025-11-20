James Rodríguez, 'veterano' a los 34 años; en equipo que lo pusieron a sonar imponen sus reglas

James Rodríguez tuvo una acertada participación en los partidos de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda (2-1) y con Australia (3-0), en el cierre de la temporada 2025 para el equipo que dirige Néstor Lorenzo y que tiene la mira puesta en lo que será el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Y ahora, luego de darse su cantada salida del León de la Liga MX, han comenzado una serie de rumores sobre el nuevo destino del volante nacido en Cúcuta.

Aunque se ha dicho que por James existe algún interés en la MLS y en otros clubes mexicanos, a los que ha sido ofrecido por sus empresarios; con el correr de los días se han venido desvirtuando versiones.

De esa forma, debido a un rumor sobre una posibilidad para Rodríguez Rubio del Cruz Azul, uno de los grandes de México, el medio 'TUDN' entregó algunas precisiones el respecto, aclarando que de acuerdo a unas políticas internas de contratación no hay nada claro.

"La consigna de la directiva es fichar a jugadores que no rebasen los 30 años y, por ello, es que James no entraría en una terna para posibles fichajes en el conjunto de La Noria", se leyó en uno de los apartados de la nota.

El mediocampista de pasos por Real Madrid, Porto y Mónaco, entre otros, cumplió 34 años el pasado mes de julio y no es prioridad porque para los 'cementeros' también cuenta el tema económico, porque el ideal es invertir y ver cómo se hacen futuras ventas internacionales cuyos dineros frescos sean reinvertidos en diferentes proyectos del club.

James Rodríguez con el Club León de México - Foto: León Oficial

De esa manera, se sumaría una nueva puerta que se cierra para James Rodríguez, como quiera que antes desde Estados Unidos periodistas que cubren la información de Orlando City negaron cualquier acercamiento.

Cabe recordar que desde el seno del seleccionado colombiano se encuentran atentos a lo que pueda pasar con el talentoso jugador e incluso el DT Lorenzo comentó que lo necesitaban con continuidad pensando en el Mundial 2026, que se jugará desde el próximo 11de junio.