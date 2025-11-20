"Inglaterra no está preparada para tener una superestrella negra como Jude Bellingham"

Ian Wright, leyenda del Arsenal y de la selección inglesa, defendió de nuevo a Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, de los ataques que está recibiendo en su país y dijo que "Inglaterra no está preparada para una superestrella negra".

"Estoy preocupado por Jude simplemente porque es alguien a quien los medios no pueden controlar. Está mostrando a la gente: aquí estoy, soy negro, estoy orgulloso, estoy listo. No creo que Inglaterra esté preparada para una superestrella negra", expresó Wright en el canal de YouTube de 'The Overlap' en el que participan Wayne Rooney y Gary Neville, entre otros.

"No pueden tocarlo. Sale ahí fuera, rinde y hace lo que hace. Es demasiado atrevido para esa gente. Alguien como Jude, por alguna razón, asusta a esta gente por su capacidad e inspiración que puede dar", añadió el exfutbolista.

"Lo pondré en términos futbolísticos: todos aman a N’Golo Kanté. Es un hombre negro humilde, hace lo suyo y simplemente tiene esa personalidad. Pero si tienes a un (Paul) Pogba, o a un Bellingham, y tienes ese tipo de energía, eso no le sienta bien a la gente", completó.

El exdelantero había defendido recientemente al centrocampista del Real Madrid por todas las críticas sufridas por determinados periodistas y al ser acusado de no celebrar el segundo gol de Harry Kane contra Albania, como luego desmintieron las propias imágenes, y de quejarse al ser sustituido por Morgan Rogers al realizar unos aspavientos que no captaron ninguna cámara.

Jude Bellingham, jugador de la Selección Inglaterra, en un partido preparatorio para el Mundial 2026 AFP

En una publicación de la cadena británica BBC en redes sociales, Ian Wright escribió un comentario defendiendo a Bellingham, que además fue elegido mejor jugador del encuentro en la victoria contra Albania.

"Tienen que crear esta historia porque no hay nada más de lo que hablar hasta el Mundial, así que todos estos meses van a ser así. Ellos (la prensa) odia que no pueden llegar a él. Odian que no pueden influir negativamente su carrera en su club como han hecho con tantos otros. Es un gran chico joven con talento y con amor en abundancia", aseguró Wright.

En la conversación, Gary Neville recordó una charla que tuvo con Raheem Sterling en 2016, diciendo que el exjugador del Chelsea sentía que estaba siendo objeto de críticas injustas por parte de los medios en torno a la época de la Eurocopa debido al color de su piel

"Sentía que estaba siendo perseguido, que era injusto y que básicamente no tenía relación con el fútbol", dijo Neville.