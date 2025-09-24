Cristhian Mosquera y Arsenal clasificaron a 'octavos' de la Carabao Cup: triunfo 2-0 sobre Port Vale

El Arsenal selló su pase a la siguiente ronda de la Copa de la Liga tras imponerse por 0-2 al Port Vale, equipo de League One, en un encuentro en el que Eberechi Eze marcó su primer gol con la camiseta 'gunner'.

El equipo de Mikel Arteta se adelantó gracias a un pase desde la banda de Gabriel Martinelli, que Myles Lewis-Skelly prolongó de tacón para que Eze, fichado este verano desde el Crystal Palace, definiera con precisión y estrenara su cuenta goleadora con el Arsenal.

Ya en los minutos finales, Leandro Trossard amplió la ventaja con un disparo cruzado tras un pase largo de 30 metros de William Saliba.

El encuentro también marcó el debut de Kepa Arrizabalaga con el Arsenal tras su llegada este verano desde el Chelsea, y contó con la participación del joven Max Dowman, de 15 años, que disputó la última media hora.

Publicidad

El Arsenal, ya en octavos de final, busca levantar la Carabao Cup, competición que no conquista desde 1993 y en la que fue subcampeón por última vez en 2018.