Miguel Ángel Borja, a “lista negra” en River Plate; lo habrían sentenciado por absurdo pedido

Los días de Miguel Ángel Borja en River Plate han pasado del cielo a la tierra, pues con el entrenador Martín Demichelis era un goleador certero, que marcaba diferencia y que no perdonaba en el área rival.

Sin embargo, tras la llegada del timonel Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, en agosto 2024, todo cambió para el atacante ‘cafetero’, pues se le empezó a pedir que jugara afuera del área, salió de la formación titular y la pólvora se le mojó.

En consecuencia, el cordobés de 32 años de edad perdió la confianza en sí mismo y el afecto de la afición, por lo que sus días de gloria se convirtieron en jornadas de malos resultados colectivos acompañados de pocos minutos en cancha y sequía anotadora.

Bajo esa luz, estarían contados sus días en el cuadro ‘millonario’ del sur del continente, al que se unió en julio de 2022, si se tiene en cuenta que su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, su salida del elenco de la franja cruzada no se daría por la puerta grande, pese a los 62 goles que ha hecho en ese club a lo largo de 3 temporadas.



Miguel Ángel Borja, a “lista negra” de River Plate por absurdo pedido

La no renovación de contrato fue filtrada en el medio digital AZZ por el periodista local Renzo Pantich, especializado en información de River y quien dio detalles del corto circuito que se habría producido entré la dirigencia y el jugador por cuenta de una aparente extravagante solicitud.

Según el reportero, en el equipo ‘millonario’ habrá barrida de jugadores, con Borja a la cabeza, tras los malos resultados del año.

Lo paradójico es que el ‘cafetero’ es señalado de integrar un vergonzoso grupo de futbolistas por su actuar: “Depuración en River: Miguel Ángel Borja Hernández se va libre de River, es el primero en la lista negra”.

Y detalló lo que no habría gustado del delantero: “Borja no va a continuar en la institución porque pidió renovar por 5 temporadas”.

Según la versión, colombiano se querría quedar hasta los 37 años de edad, pese a que su entrenador poco cuenta con él, lo que resulta difícil de creer para un profesional que aún tiene ofertas del fútbol internacional.

En ese sentido, el corresponsal añadió que el resto de hombres que no continuarían en el plantel, entre los que no están los también colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, con los siguientes: Milton Casco, Federico Gattoni, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Ignacio Fernández, Fabricio Bustos, el chileno Paulo Díaz y posiblemente Enzo Pérez.

Con este panorama, River afrontará como visitante el partido único de los octavos de final de la Liga de Argentina frente a Racing de Avellaneda el lunes 24 de noviembre a las 7:15 p. m., hora colombiana.

Acá, el informe del periodista en cuestión:

