Apareció Egan Bernal tras rumores de retiro del ciclismo; "no sé qué me depararán los próximos años"

El ciclista colombiano Egan Bernal dijo presente en las redes sociales y manifestó su sentir, justo en el momento en el que en la prensa europea se mencionó desde el miércoles que tendría una intención de retirarse del deporte.

Todo esto se presentó como reacción a una versión del periodista Daniel Benson, especialista en el deporte de las bielas, quien indicó que el nacido en Zipaquirá no tendría claro su futuro deportivo, a los 29 años y tras una temporada en la que participó en el Giro de Italia y en el Tour de Francia.

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En la misiva publicada por Bernal, al final, no deja en claro cuál será su decisión final y qué camino seguirá. Eso sí, dejó entrever que pasa un momento de expectativas y hasta incertidumbres.

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Acá el comunicado de Egan Bernal:



Quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el momento que estoy viviendo, tanto en lo personal como en lo deportivo. Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada.

Después de tantos años dedicados al ciclismo, siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida, tanto como ciclista como persona. He hecho sacrificios que nunca imaginé, he ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles, pero hoy puedo mirar atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y conseguido, sin arrepentirme de nada.

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Con el tiempo también he aprendido que este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios. También se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación para seguir haciendo lo que uno ama.

Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que, a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo.

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He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido.

No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo en este momento.

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Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia.

Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar.

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