Nairo Quintana: “Poder culminar en Movistar, donde comencé, ha sido maravilloso”

El exciclista colombiano Nairo Quintana asegura en una entrevista con EFE que la decisión de retirarse, tras correr el Giro de Emilia el fin de semana pasado, fue una tomada con bastante antelación para cerrar en "muy buena condición" su carrera deportiva.

"Ha sido una decisión tomada con tiempo, una decisión tomada dos años atrás cuando decidí con la familia, con mi mujer, hacer el último contrato (con el equipo Movistar) y culminarlo en muy buena condición. Poderlo planificar de esa manera ha sido bonito", expresa Quintana en Cartagena de Indias, donde realizará esta semana la competencia aficionada el Gran Fondo Nairo.

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A sus 36 años, 'Naironman', como le dicen sus seguidores, se bajó de la bicicleta con la certeza de haber devuelto la grandeza al ciclismo colombiano. Lo ganó casi todo, incluidos el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España en 2016.

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De las tres grandes, sólo se le resistió el Tour de Francia. Se le escapó en 2013 y 2015, cuando fue subcampeón, y en 2018, año en el que ocupó el tercer lugar.



El escalador culminó además su carrera en el Movistar Team, el equipo al que volvió en 2024 y con el que ganó todo lo que pudo entre 2012 y 2019 bajo la dirección del español Eusebio Unzué.

"Claramente cuando se acercaban los días, a veces era de no creer, pero llega el día y se acaba (la carrera profesional). Ahí quedan muchísimas sensaciones, pero con la que estoy ahora y con la que me quedó, mientras digiero también todo, es con el abanico de oportunidades que se me abren de aquí en adelante", indica Quintana.

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Su carrera terminó con la imagen del pelotón que participó en el Giro de Emilia dedicándole un homenaje justo antes de iniciar la prueba con la que puso fin a 17 temporadas como ciclista profesional.

"Me lo hicieron y fue muy bonito porque había muchos amigos, muchísimos corredores con los que había compartido muchísimo. Fue algo muy lindo, pero claramente después de que pasas esa calle de honor no te puedes volver a colocar un dorsal de competición", añade.

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Agradecimiento al Movistar y a Unzué

Quintana debutó como profesional en el equipo Boyacá es para Vivirla en 2009 y al año siguiente fue fichado por el Colombia es Pasión, con el que ganó su primer título: el Tour del Porvenir de 2010.

Sus dotes extraordinarios para la alta montaña llamaron la atención de la élite del ciclismo y en 2012 dio el salto a Europa de la mano del Movistar y de Unzué, con quienes forjó una relación exitosa que incluyo numerosos títulos, entre ellos los de la Vuelta a España y el Giro de Italia.

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"Desde que comencé mi carrera en Movistar, este fue un equipo que me acogió, me sentí muy cercano a ellos, siempre como en familia (...) Quería terminar mi carrera deportiva aquí en Movistar y gracias a Dios así lo cumplimos", recordó Quintana.

El excorredor hizo una mención especial a Unzué, quien le dio "la oportunidad de estar todos estos años, ganar, liderar", algo que considera importante no solo para él sino para "todos los colombianos, los latinos" que lo apoyaron durante su carrera.

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"Poder culminar en Movistar, donde comencé (...) ha sido maravilloso", remató sonriente.

Máxima exigencia

El exciclista -que ganó dos veces la Tirreno-Adriático, una Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía- recordó que uno de los momentos más duros de su carrera lo vivió en el Giro de Italia de 2014 que ganó, en la etapa del Stelvio, donde se anotó la victoria durante una durísima nevada.

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"Cuando gané bajando el Stelvio bajo la lluvia, bajo la nieve, claramente arriesga uno la vida y en ese momento no es consciente porque finalmente la adrenalina te lleva a aprovechar esos momentos, pero sí es uno de los momentos más peligrosos que he podido vivir", recordó.

En cuanto a los títulos conseguidos, revela que uno de los más especiales fue el de la Vuelta a Asturias de este año, con el que cortó una sequía de más de cuatro años sin subir lo más alto de un podio.

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"Ha habido victorias bonitas, pero la última carrera que gané también fue muy especial para mí. El volver a levantar los brazos después de un tiempo que no lo has hecho, es nuevamente sentirte vivo, renovado, emocionado, muy motivado, con muchísimas ganas", añadió Quintana.

Futuro en los negocios

Al hablar sobre su futuro, Quintana recuerda que ha hecho muchas cosas "paralelamente" con su carrera deportiva, como organizar desde 2019 el Gran Fondo Nairo, que realizará este año en Cartagena con más de 10.000 participantes.

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"Es una logística y un evento que hemos ido organizando durante todo el año y que ocupa muchísimo tiempo. Ponerme al frente de este tipo de negocios que tengo va a ser bonito", explicó Quintana, que confía en llevar este formato aficionado a otros países y expandir su faceta como empresario.