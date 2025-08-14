Así le ha ido a los colombianos en la Vuelta a España; dos campeones y cinco podios

Entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre de 2025 se correrá la edición número 80 de la Vuelta a España, una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial junto al Tour de Francia y el Giro de Italia. En esta ocasión, varios ciclistas colombianos estarán presentes para seguir escribiendo una historia que comenzó hace más de cinco décadas y que ha estado marcada por gestas memorables, victorias de etapa y títulos que han quedado grabados en la memoria de los aficionados.

El primer colombiano en participar en la Vuelta a España fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, abriendo el camino para las futuras generaciones. Una década más tarde, en 1985, se dio un paso histórico con la presencia del primer equipo colombiano en la carrera, patrocinado por Pilas Varta y Café de Colombia. El conjunto, liderado por Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, llegó con una propuesta ambiciosa y marcó un antes y un después en la participación nacional en territorio español.

En cuanto a constancia, el manizaleño Néstor Mora se lleva los honores como el colombiano con más participaciones en la Vuelta: un total de nueve presencias. Su regularidad es un reflejo del compromiso y la resistencia que han caracterizado a los pedalistas cafeteros en la prueba ibérica.

Colombia ha tenido un papel destacado en la clasificación general. Dos corredores han logrado el título: 'Lucho' Herrera en 1987, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar una gran vuelta, y Nairo Quintana en 2016, reafirmando el poderío de la escalada colombiana en la montaña española. Además, otros cinco ciclistas han ocupado posiciones de podio: Fabio Parra (2º en 1989), Francis ‘Pacho’ Rodríguez (3º en 1985), Óscar de Jesús Vargas (3º en 1989), Esteban Chaves (3º en 2016) y Miguel Ángel ‘Supermán’ López (3º en 2018).

Vuelta a España. AFP.

Las victorias de etapa también forman parte de la historia colombiana en la Vuelta. El primero en conquistar un parcial fue Antonio Agudelo en 1985. Desde entonces, varios nombres han sumado alegrías: 'Pacho' Rodríguez, Félix Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel López, todos con tres triunfos cada uno, se destacan como los más ganadores en jornadas individuales. Estas victorias no solo han demostrado la capacidad de los colombianos para imponerse en terrenos montañosos, sino también su astucia en llegadas reducidas y contrarrelojes.

En 2025, la ilusión se renueva. Nuevas generaciones, inspiradas por las gestas de Herrera, Quintana y compañía, buscarán escribir su propio capítulo en esta historia. La experiencia acumulada, sumada al talento que sigue emergiendo en el país, permite soñar con más podios, más etapas ganadas y, por qué no, un nuevo título para Colombia en la Vuelta a España.