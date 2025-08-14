Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Estaba en Selección Colombia y se me subió el ego; no tuve a nadie que me guiara"

"Estaba en Selección Colombia y se me subió el ego; no tuve a nadie que me guiara"

Contando detalles de su carrera, el jugador que pasó por la Selección Colombia reveló un difícil momento que vivió y no le permitió consolidarse en Europa.

James Rodríguez, Santiago Arias, Frank Fabra, Cristian Zapata y Guillermo Celis, con la Selección Colombia, en la Copa América 2016
James Rodríguez, Santiago Arias, Frank Fabra, Cristian Zapata y Guillermo Celis, con la Selección Colombia, en la Copa América 2016
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 14, 2025 01:06 p. m.