"Estaba en Selección Colombia y se me subió el ego; no tuve a nadie que me guiara"

"Yo me fui muy 'pollo' para Portugal. A veces, a uno no lo preparan para estas cosas y eso es algo en lo que tenemos que crecer como fútbol colombiano porque ir a Europa era mi sueño. En ese momento tenía un par de ofertas más, de Bulgaria y otro de Sporting. Eso sucedió en la Copa América", empezó contando Guillermo Celis, en entrevista con 'El Bordillo'.

Y es que el mediocampista, quien juega en Junior de Barranquilla, recordó lo que vivió en 2016, cuando Benfica lo fichó. "Ellos me vieron jugar en el partido por el tercer puesto y enviaron la oferta al club. Fue una emoción impresionante, con un contrato de cinco años, estabilidad, el sueño de ir al viejo continente, pero no tuve una persona en mi vida que me guiara", dijo.

"Me acuerdo de que a los cuatro meses de estar allá, cometo una imprudencia y me le meto a la oficina al técnico. Le dije que por qué no me ponía a jugar, que para qué me contrató. El man me pegó una bajada de caña. Me dice: 'usted es suplente de los suplentes; y el suplente de los titulares lo compramos por 15 millones de euros y lleva un año haciendo fila'", añadió.

Pero no fue lo único y continuó con su relato. "'Ese jugador nunca me ha venido a preguntar por qué no juega'. Uno de pelado comete esas imprudencias porque no tienes a nadie que te diga que espere un momento. Si estaba jugando titular en Copa y 15 minutos en Liga, aparece el ego, que se me subió, el orgullo, más porque estaba en Selección Colombia", expresó.

"La verdad que uno se cree tanto esa película que después termina tomando esas decisiones apresuradas", sentenció Guillermo Celis, quien empezó en Barranquilla, pasó por Junior, dio el salto a Benfica, estuvo en Vitória, fue a Argentina (Colón) y regresó a Colombia para vestir las camisetas de Deportes Tolima, Once Caldas, Águilas Doradas y, ahora, el 'tiburón'.

Jugadores de la Selección Colombia en la Copa América Centenario de 2016, disputada en Estados Unidos AFP

Y las anécdotas no faltaron. "Yo llego al entreno con un conjunto de Adidas y chancletas, como iba a los entrenos en Barranquilla. Cuando voy saludando, escucho los cuchicheos de los compañeros, pero no entendía nada, estaban hablando en inglés y portugués. Ahí fue cuando dije: 'la cagué'. Esos manes estaban hablando de mí porque iba en chancletas", afirmó.

"Se me acercó el capitán y me dice: 'esto es Benfica, no Colombia; está en Portugal, representando al equipo más grande de este país. Tiene que vestirse, actuar y vivir como jugador del club'. Eso es otro mundo. En la actualidad, el jugador colombiano ya está más preparado para ello, pero a uno le costaba. A uno le faltaba mirar esos aspectos de la vidad", sentenció.