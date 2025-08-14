Jugador de Selección Colombia dice adiós a Galatasaray y se une a un grande de Brasil

Luego de que se consagraran campeones de la liga de Turquía y de la Copa de la liga, todo indica que Galatasaray dejaría ir a uno de los defensores colombianos del club, luego de aceptar una jugosa oferta por el futbolista de Selección Colombia.

Se trata de Carlos Cuesta, el defensor que le costó ganarse la confianza del entrenador Okan Buru, y llegaba como una puesta al club turco después de ser uno de los mejores jugadores en Genk de Bélgica.

Según el periodista turco Çağatay Çelik, "Galatasaray llegó a un acuerdo con el Vasco da Gama por 6 millones de euros por el 60% del traspaso de Carlos Cuesta. el club brasileño pagará dos millones de euros más, si el defensa colombiano juega un determinado número de partidos", reveló por medio de su cuenta de X.

Cabe recordar que, días atrás, el mismo comunicador había revelado que la primera oferta del club brasileño consistía en una cesión por 1 millón de euros, con una opción de compra de 3.5 millones, propuesta que estaba muy por debajo de las exigencias del club turco, que pedía al menos ocho millones. Posteriormente, Vasco presentó una oferta de 5 millones, que también fue rechazada. Finalmente, tras varias negociaciones, se logró cerrar el acuerdo en seis millones de euros.

Cuesta solo estuvo siete meses en Turquía donde nunca logró adaptarse el esquema del equipo, además de jugar en la posición en la que no era habitual, costándole aún más su estadía allí. La directiva del club que ya le había comunicado que no contarían con él para esta temporada, Galatasaray no solo recibió ofertas de Vasco da Gama, sino además de Spartak de Moscú, pero este último no cumplió con las expectativas económicas que pedían los 'leones'.

Uno de los colombianos que es recordado por la afición de Vasco es Fredy Guarín, el futbolista que estuvo desde 2019 a 2020 en el fútbol brasileño logró disputar 15 partidos y convirtió tres goles. Otro 'cafetero' que vistió los colores del club fue Emerson Rodríguez en 2024, en este año jugó 21 partidos marcó dos goles y asistió en una oportunidad.

Cuesta se unirá a una extensa lista de colombianos que militan en el fútbol brasileño, entre ellos se destacan Kevin Serna, Gabriel Fuentes y Santiago Moreno en Fluminense, Jorge Carrascal en Flamengo, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero en Internacional de Porto alegre, Stiven Mendoza y Kevin Viveros en Athletico Paranaense en la segunda división de este país, entre muchos otros.