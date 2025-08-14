Publicidad

Jugador de Selección Colombia dice adiós a Galatasaray y se une a un grande de Brasil

Luego de que el club brasileño lanzara su segunda oferta, Galatasaray recibirá 'buena plata' por el colombiano, que regresa el fútbol sudamericano. Otro 'cafetero' ya la rompió en el club brasileño.