¿Cuándo es la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025 y por qué será en Italia?

La Vuelta a España 2025, última carrera de 3 semanas de la temporada, tendrá una edición llena de novedades, pues al menos 11 de sus jornadas serán con final en alto. Además, contará con 2 pruebas contrarreloj, una individual de 20 kilómetros y otra por equipos, de 26.

Será una carrera con exigente grado de dificultad en la que solo aquellos que lleguen sin tanto desgaste acumulado podrán hacer la diferencia para luchar por el título en los Alpes, Pirineos y demás cadenas montañosas que habrá en el trazado.

No obstante, la mayor singularidad de la competencia estará en los diversos lugares por los que deberá transitar el pelotón, ya que las 3 primeras jornadas serán en Italia, una más pasará por Francia, otras 2 se escenificarán en Andorra y el resto será en suelo español con destino final en Madrid.

En consecuencia, la presentación de quipos se efectuará en suelo italiano 2 días antes de la partida del certamen, que se disputará entre el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre.



¿Cuándo y dónde será presentación de equipos de la Vuelta a España?

La ceremonia en la que desfilarán todas las escuadras frente a la afición se llevará a cabo el jueves 21 de agosto en Reggia di Venaria, localidad de Turín, en el norte de Italia, donde tendrá base la caravana durante el inicio del evento.

La singular locación tiene que ver con las solicitudes que reciben las grandes carreras para que la caravana pase por sus ciudades , motivo por el que el pelotón muchas veces sale del país organizador, como ocurrirá en esta oportunidad.

Por ello, las primeras 3 etapas recorrerán la región italiana del Piamonte, donde los 23 equipos presentes serán los siguientes:

⦁ WorldTeams: 18

- Alpecin-Deceuninck (BEL)

- Arkéa-B&B Hotels (FRA)

- Bahrain-Victorious (BRN)

- Cofidis (FRA)

- Decathlon-AG2R-La Mondiale

- EF Education-EasyPost (EE. UU.)

- Groupama-FDJ (FRA)

- Ineos Grenadiers (ING)

- Intermarché-Wanty (BEL)

- Lidl-Trek (EE. UU.)

- Movistar Team (ESP)

- Red Bull-Bora-Hansgrohe (ALE)

- Soudal Quick-Step (BEL)

- Jayco AlUla (AUS)

- Picnic-PostNL (NED)

- Visma | Lease a Bike (NED)

- UAE Emirates XRG (EMI)

- XDS Astana Team (KAZ)

⦁ ProTeams: 5

- Burgos-Burpellet-BH (ESP)

- Caja Rural-Seguros RGA (ESP)

- Q36.5 Pro Cycling (SUI)

- Israel-Premier Tech (ISR)

- Lotto (BEL)

Hasta el momento, solo están inscritos 2 colombianos: Egan Bernal (Ineos) y Nairo Quintana (Movistar), que está en duda por una reciente caída en la Vuelta a Burgos, España.