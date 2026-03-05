Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Candidato a ganar la París-Niza 2026 sufre múltiples fracturas a días del inicio

Candidato a ganar la París-Niza 2026 sufre múltiples fracturas a días del inicio

Uno capo de escuadra se estaba preparando para brillar en la París-Niza 2026, sin embargo, se cayó en un entrenamiento y ahora no podrá competir.

Por: EFE
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Pelotón de Ciclistas.
Pelotón de Ciclistas.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad