Candidato a ganar la París-Niza 2026 sufre múltiples fracturas a días del inicio

El australiano Michael Matthews, líder del equipo Jayco AlUla, sufrió este jueves un accidente mientras se entrenaba, por lo que se perderá la París Niza que comienza el próximo domingo.

El personal médico del equipo ha confirmado que los resultados de la tomografía computarizada muestran fracturas en ambas muñecas , lo que lo descarta de todas las próximas carreras.

El ciclista de 35 años disfrutó de un comienzo destacado en la temporada 2026 con una victoria en su primera carrera, el Gran Premio Castellón.

Estaba previsto que el domingo participara en su primera gran prueba WorldTour de la temporada, la París-Niza, con 8 días de competición.