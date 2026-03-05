Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

El 'Klassiker' ganado el pasado fin de semana por el Bayern en Dortmund dejó una sensación clara: el equipo 'bávaro' parece lanzado hacia su 35º título de campeón de Alemania, pero este viernes deberá demostrar que puede sobrevivir sin su delantero Harry Kane, que será baja frente al Borussia Mönchengladbach. El que sí va estar en la partida es el colombiano, Luis Díaz.

Dura baja en los 'bávaros'

El delantero internacional inglés, referente del ataque del Bayern, se perderá por un golpe en el gemelo ese partido en el Allianz Arena, correspondiente a la fecha 25.

Bayern Múnich es líder de la Bundesliga. AFP

El goleador, que suma 45 dianas entre todas las competiciones esta temporada, sí estará disponible en principio para la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Atalanta, el próximo martes.

Pero lo cierto es que la baja de Kane, más que hacer temer por el título, podría hacer perder comba al delantero en su lucha por batir el récord de goles en una misma temporada de la Bundesliga.



El astro inglés suma 30 tantos en la tabla de máximos anotadores de esta temporada, cuando quedan diez fechas por disputarse.

En el punto de mira tiene ya inevitablemente una meta personal: ser el jugador que más tantos ha firmado en una misma edición de la liga alemana, un honor que tiene el polaco Robert Lewandowski, que firmó 41 goles jugando para el propio Bayern en la campaña 2020-2021.



Opiniones de los protagonistas

"Puedes poner en aprietos al Bayern si le interrumpes el ritmo. Eso significa ganar duelos y mantener distancias cortas, pero al mismo tiempo, necesitamos crear periodos de calma con el balón y plantearle problemas al rival. Sabemos lo que pueden y lo que no pueden do. Y, de hecho, lo pueden todo. Se trata más bien de ir como equipo y creer que podemos sacar algo del partido. Para eso, necesitamos un compromiso absoluto. Tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada fase para poder competir", expresó el DT del Borussia Mönchengladbach, Eugen Polanski, en conferencia de prensa.

Por su parte, Vicent Kompany, timonel de los 'bávaros' afirmó que "estamos acostumbrados a los partidos entre semana. Lo raro fue cuando no teníamos ninguno y podíamos disfrutar los domingos. Lo que nos espera es a lo que estamos acostumbrados. Tenemos la plantilla para jugar estos partidos, y cuando tenemos pocos partidos, hay jugadores que solo juegan unos minutos, así que es diferente. Para eso está hecha nuestra plantilla".



Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Bundesliga con Luis Díaz

Día: viernes 6 de marzo del 2026.

viernes 6 de marzo del 2026. Fecha: jornada 25 de la Bundesliga 2025/2026.

jornada 25 de la Bundesliga 2025/2026. Hora: 2:30 de la tarde (de Colombia).

2:30 de la tarde (de Colombia). Estadio: Allianz Arena (Múnich).

Allianz Arena (Múnich). TV: Disney+Premium.

Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Luis Díaz en entrenamiento con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

