MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Este viernes, Luis Díaz y Bayern Múnich enfrentan una nueva prueba en la Bundesliga recibiendo en el Allianz Arena al Borussia Mönchengladbach. ¡Prográmese y no se pierda este partido!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich.
Getty

