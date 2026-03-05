Alfredo Morelos, figura de Nacional; "estamos dolidos, pero en el fútbol siempre hay revanchas"

Luego de la más reciente eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana luego de caer por un contundente 3-1 frente a Millonarios, en compromiso celebrado en estadio Atanasio Girardot de Medellín, el delantero Alfredo Morelos dio sus declaraciones ante la prensa al finalizar el partido y dejó varias reflexiones, en medio del complicado momento en el que quedó el equipo 'verdolaga'. Los de Diego Arias no tuvieron su mejor presentación y envió un mensaje de disculpa a la afición del equipo.

Durante sus declaraciones, Morelos aseguró que el grupo se encuentra golpeado por la derrota ante el equipo 'embajador'. Sin embargo, confía plenamente en que el equipo podrá levantarse de esa situación . “Estamos dolidos y tristes, pero el fútbol siempre da revanchas”, afirmó el cordobés, que no contó con múltiples oportunidades de anotar en el encuentro del miércoles en la noche.

Morelos explicó que algunos errores durante el partido fueron determinantes y estos se vieron reflejados en el resultado final del compromiso internacional. Además, señaló que el rival supo aprovechar las oportunidades que tuvo. Algo que terminó marcando la diferencia en el encuentro, y por ende la derrota y eliminación para los antioqueños

De igual manera, el número '9' del conjunto verdolaga destacó la calidad del plantel y la experiencia de varios de los jugadores, a la vez que destacó la importancia de concentrarse en el fútbol colombiano. "Estoy seguro, que esto no nos hace peores. Tenemos un plantel demasiado grande, con jugadores de mucha jerarquía y mucho recorrido. Ahora, debemos enfocarnos en lo que es la liga", manifestó.



Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

Finalmente, el delantero reiteró su mensaje a la hinchada de Atlético Nacional, agradeciendo el apoyo constante y asegurando que el equipo trabajará para volver más fuerte. “Esto es Nacional, vamos a salir adelante”, concluyó.



¿Cundo vuelve a jugar Nacional en la Liga Bet-Play I-2026

El próximo partido de Atlético Nacional en la liga colombiana será este sábado 7 de marzo, frente a Águilas Doradas por la jornada 10 de La Liga colombiana. El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 4:00 de la tarde y se disputará en el Estadio de Alberto Grisales, en Rionegro, Antioquia.

