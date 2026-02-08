Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de goleadores de Bundesliga, tras triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich

Así quedó la tabla de goleadores de Bundesliga, tras triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich

Este domingo el colombiano Luis Díaz consiguió su primer triplete de goles con la camiseta del Bayern y está en el podio de los máximos artilleros en Liga de Alemania 2025/26.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bundesliga Bayern Múnich
Luis Díaz en Bundesliga celebra goles con Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad