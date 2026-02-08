Así quedó la tabla de goleadores de Bundesliga, tras triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich

Liderado por Luis Díaz, autor de un triplete, el Bayern Munich retomó su marcha triunfal en la Bundesliga al golear 5-1 al Hoffenheim, tercero en la clasificación, que jugó desde el minuto 20 con diez futbolistas.

Tras ser frenados por el Hamburgo el fin de semana anterior, una semana después de sufrir ante el Augsburgo su primera derrota de la temporada, los bávaros recuperaron a lo grande el sabor de la victoria.



Tabla de goleadores de Bundesliga tras triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich:

Con sus tres anotaciones de este domingo en el 5-1 sobre el Hoffenheim, el futbolista colombiano recuperó el segundo lugar de este listado en la Liga de Alemania, superado solamente por Harry Kane, quien casualmente también se fue de doblete en las últimas horas, con dos penaltis que le consiguió el guajiro.

'Lucho' llegó a la cifra de 13 anotaciones en la Bundesliga 2025/26, pero el delantero inglés y su compañero en el Bayern Múnich le lleva una gran ventaja, con 24 celebraciones en la actual temporada en territorio alemán. El podio lo cierra Denis Undav (11). Michael Olise es cuarto, con 10 tantos.

Goleadores Bundesliga 2025/26 - Foto: Sofa Score

Presionados por el Borussia Dortmund, vencedor el sábado en Wolfsburgo y que se había quedado a tres puntos, los líderes del campeonato infligieron al Hoffenheim su primera derrota de 2026.



Los jugadores dirigidos por el técnico Christian Ilzer, que venían de cinco triunfos desde el inicio de año, se vieron penalizados por un arranque de partido complicado debido a una falta de Kevin Akpoguma sobre Luis Díaz.

La sanción fue triple: tarjeta roja, penalti y ejecución del infalible Kane (1-0, 20').

Los blanquiazules justificaron, no obstante, su condición de equipo en forma del momento al poner en aprietos a un Bayern no siempre sólido en defensa.

Sobre todo, aprovecharon una pifia de Manuel Neuer para igualar en el minuto 35 por medio de Andrej Kramaric, asistido por Fisnik Asllani tras interceptar un pase completamente fallado del guardameta internacional alemán.

Luis Díaz celebrando gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Espoleados, los hombres de Vincent Kompany reaccionaron con rapidez para irse al descanso con una ventaja de dos goles, gracias a otro penalti transformado por Kane en el 45' tras una falta de Vladimir Coufal sobre Luis Díaz, y a continuación un tanto de este último, de gran sutileza, en el tiempo añadido.

Luis Díaz, imparable, dejó el marcador en 5-1 (62' y 89') para reforzar la hegemonía del Rekordmeister en la Bundesliga.

El internacional colombiano cerró una actuación perfecta al participar en los cinco goles del Bayern.

El Hoffenheim conserva por su parte su puesto en el podio, pero ve cómo el RB Leipzig, vencedor 2-1 el domingo en Colonia, se le acerca a tres puntos.