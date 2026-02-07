Clasificación del Campeonato Nacional de Ciclismo Sub-23; William Colorado se coronó campeón

El risaraldense William Colorado se coronó campeón de la prueba Sub-23 en los Nacionales de Ciclismo de Ruta, que tuvo como meta el municipio de Guasca, en el departamento de Cundinamarca. El hombre del NU Colombia se impuso en el último repecho de la jornada y vestirá el tricolor durante toda la temporada.

Colorado cubrió el recorrido 124.5 kilómetros con un tiempo de dos horas, 39 minutos y 46 segundos; con el mismo registro, llegaron Jáider Muñoz y Cristian Vélez, ambos corredores del Team Sistecrédito, que se quedaron con la medalla de plata y bronce, respectivamente.

Con solo 21 años, el nacido en Santuario (Risaralda), es una de las grandes promesas del ciclismo colombiano y uno de los hombres más completos del pelotón juvenil. Cabe recordar, que en 2025 se colgó la medalla de plata en el Campeonato Nacional, solamente por detrás de Samuel Flórez.

Colorado ya tiene experiencia en Europa. El año anterior estuvo vinculado al Q36.5, en calidad de aprendiz, pero no tuvo la suerte esperada y retorno al circuito local, donde recibió la oportunidad del NU Colombia, después de estar vinculado durante varios años en el GW Shimano, bajo la batuta de Luis Alfonso Cely.



Este domingo será la prueba reina con los corredores élie, en Zipaquirá.



Clasificación de los Campeonatos Nacionales Sub-23