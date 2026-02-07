Síguenos en:
Clasificación del Campeonato Nacional de Ciclismo Sub-23; William Colorado se coronó campeón

Clasificación del Campeonato Nacional de Ciclismo Sub-23; William Colorado se coronó campeón

En el municipio de Guasca, Cundinamarca; William Colorado se quedó con el título de llos Sub-23 con un gran final, que requirió de potencia. Muñoz y Vélez completaron el podio.

Por: Julián Campos Guerrero
Actualizado: 7 de feb, 2026
