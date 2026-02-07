Yerson Mosquera cometió un insólito penalti en derrota del Wolverhampton contra Chelsea

Wolverhampton se quedó sin Jhon Arias, quien fue transferido al Palmeiras este sábado. Sin embargo, en los 'lobos' aún continúa otro 'cafetero': Yerson Mosquera; no obstante, el defensor cometió un insólito penalti en el duelo por Premier League frente al Chelsea.

Mosquera se llevó todos los reflectores y las críticas en la segunda pena máxima que le pitaron a los 'blues' en el Molineux Stadium.

A los 35' y cuando el compromiso iba 0-1 para la visita, el zaguero de nuestro país le propinó un claro empujón a Joao Pedro, quien estaba corriendo por introducirse dentro del área.

Inmediatamente, el árbitro de la contienda no lo dudó y sancionó nuevo cobro desde el punto blanco de penalti para Chelsea, debido a que Mosquera tocó al delantero con los ambos brazos extendidos.



Tras la determinación, Cole Palmer volvió a hacerce cargo del cobro y anotó el 0-2 parcial. Los 'lobos' terminaron perdiendo 1-3 y siguen en el fondo de la tabla, con el inminente descenso a cuestas.