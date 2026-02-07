Síguenos en:
El golazo de Lamine Yamal que dejó sin sonrisa a Johan Mojica y compañía, en Barcelona vs. Mallorca

El golazo de Lamine Yamal que dejó sin sonrisa a Johan Mojica y compañía, en Barcelona vs. Mallorca

El número '10' del Barcelona recibió un pase de Olmo afuera del área, paró el balón y no dudó en sacar un portento zurdazo para batir a Leo Román, arquero del Mallorca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de feb, 2026
Lamine Yamal y un festejo de gol en Barcelona vs. Mallorca por la Liga de España.
Lamine Yamal y un festejo de gol en Barcelona vs. Mallorca por la Liga de España.
