El golazo de Lamine Yamal que dejó sin sonrisa a Johan Mojica y compañía, en Barcelona vs. Mallorca

Barcelona continuó su paso firme como líder en la Liga de España, al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou en juego de la fecha 23, y fuerza así al Real Madrid, ahora a cuatro puntos, a vencer el domingo al Valencia para mantener el pulso. Uno de los goles de los 'blaugranas' fue anotado por Lamine Yamal.

El 'crack' del elenco 'culé' marcó un verdadero golazo, a la altura del minuto 61, y que sirvió para decretar el 2-0 parcial ante los baleares, que contaron en el campo de juego con el colombiano Johan Mojica.

El número '10' del Barcelona recibió un pase de Olmo afuera del área, paró el balón y no dudó en sacar un portento zurdazo para batir a Leo Román, arquero del Mallorca, que ni siquiera intentó ir a por el mismo.



Vea acá el golazo de Yamile Lamal en Barcelona vs. Mallorca por la Liga de España: