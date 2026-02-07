Johan Mojica no se 'amilanó' ante Lamine Yamal; "en ningún momento me desbordó"

El lateral colombiano del Mallorca, Johan Mojica, lamentó este sábado, tras perder en el Spotify Camp Nou contra el Barcelona (3-0) en LaLiga EA Sports, que el equipo 'balear' debió aprovechar las ocasiones de gol que generó en la primera parte. El caleño también entregó declaraciones sobre el duelo que tuvo sobre el césped de juego con Lamine Yamal, estrella de los 'azulgranas'.

"Sabemos de la dificultad de jugar aquí. Tuvimos opciones claras en el primer tiempo. Era un partido disputado. Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas, aunque hay que valorar compromiso del equipo", aseguró el deportista con proceso en la Selección Colombia en declaraciones a 'Movistar+'.

Barcelona venció al Mallorca de Johan Mojica por Liga de España. AFP

Johan Mojica explicó a continuación que uno de los argumentos ofensivos de su equipo era buscar en largo al kosovar, Vedat Muriqi para "atacar la segunda línea", ya que el Barcelona "juega con la línea adelantada", y admitió que algunos de los goles "podrían haber sido evitables".



¿Qué dijo el 'colombiano' sobre el 'mano a mano' que tuvo con Lamine Yamal en el juego?

Sobre su duelo particular con Lamine Yamal, autor del 2-0, ha dicho que "en ningún momento" les desbordó en los duelos directos, aunque ha reconocido que "cuando tira hacia dentro, tiene condiciones para chutar desde la larga distancia o asistir". Así pues, ha considerado que pararle era "un trabajo del equipo".



Así se presentó el partido en el Camp Nou

El FC Barcelona continúa su paso firme como líder en LaLiga al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou en la 23ª jornada del campeonato, y fuerza así al Real Madrid a ganar el domingo al Valencia para seguir en la pelea.



El polaco Robert Lewandowski (29') abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61') amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.

Lamine Yamal y un festejo de gol en Barcelona vs. Mallorca por la Liga de España. AFP

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84') en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate.

Los jugadores dirigidos por Hansi Flick suman 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.