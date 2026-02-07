Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Los hinchas de Millonarios me gritaban el coro celestial; pero eso me motivaba, corría más"

"Los hinchas de Millonarios me gritaban el coro celestial; pero eso me motivaba, corría más"

La rivalidad histórica entre Millonarios y Santa Fe ha dejado miles de hechos cargados de anécdotas. Acá una de ellas, contada por un protagonista.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
David 'Cachaza' Hernández, exjugador profesional
David 'Cachaza' Hernández, exjugador profesional.
Fotos: Colprensa y Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad