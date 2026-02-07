Síguenos en:
Gol Caracol  / Barcelona sin problemas contra el Mallorca de Johan Mojica; victoria 3-0 en Liga de España

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal anotaron los tantos del Barcelona, este sábado, y que le permitió a los de Hansi Flick llegar a 58 puntos en la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Barcelona venció al Mallorca de Johan Mojica por Liga de España.
AFP

