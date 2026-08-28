Jhon Arias enciende las alarmas en Palmeiras; noticia de interés para la Selección Colombia

Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño, visita el domingo al Mirassol sin el colombiano Jhon Arias, lesionado, mientras Flamengo recibe a Botafogo pendiente de la inminente salida del ecuatoriano Gonzalo Plata al Dínamo de Moscú, en una jornada repleta de derbis.

Palmeiras, con 51 puntos, respira aliviado tras recuperar un colchón de seis puntos de ventaja respecto al equipo de Río de Janeiro, que tiene un partido menos. Sin embargo, el conjunto de Abel Ferreira encara esta 25.ª jornada del Brasileirão con varios frentes abiertos. La próxima semana buscará las semifinales de la Copa de Brasil ante el Santos con la tranquilidad del 3-0 a favor logrado en el partido de ida.

En el horizonte aparecen, además, los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Liga de Quito. Semanas decisivas con la plantilla justa de fuerzas. El extremo colombiano Jhon Arias será baja el domingo ante el Mirassol por una lesión en la parte posterior del muslo derecho. Todo apunta a que no es grave y podrá llegar a la Libertadores.

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Al respecto, el medio 'Globo Esporte' le dio un vistazo a la situación del chocoano e informó que "Arias sufrió una lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha y se perderá el partido del Palmeiras contra el Mirassol, del domingo en el estadio Maião, correspondiente al Campeonato Brasileño. El club considera que la lesión es leve".



Jhon Arias en Cerro Porteño vs. Palmeiras. afp.

Así las cosas se le deberá hacer seguimiento a la situación médica de Arias, como quiera que en las primeras semanas de septiembre se deberá conocer la convocatoria de la Selección Colombia frente a México, Paraguay y Perú, del 26 de septiembre, 2 y 6 de octubre, respectivamente. Por otro lado, el lateral uruguayo Joaquín Piquerez sufre un edema en el muslo derecho y es duda para el domingo.

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Plata, cerca del Dínamo de Moscú

Flamengo también tiene sus propios problemas. El cuadro carioca se medirá el domingo al Botafogo en el Maracaná más descansado que el líder, ya que está fuera de la Copa de Brasil, pero con un ojo en los movimientos de última hora del mercado de fichajes.

Según la prensa brasileña, el 'Fla' ha aceptado una oferta del Dínamo de Moscú de más de 10 millones de euros por Gonzalo Plata. La tendencia es que el internacional ecuatoriano de 25 años no entre en la convocatoria para el derbi con el 'Fogão'.

Si se confirma su salida, el entrenador portugués Leonardo Jardim perderá a un habitual en el once titular. A partir de ahí, el conjunto 'rojinegro' tendrá apenas una semana para inscribir a eventuales nuevos fichajes de cara a los cuartos de la Libertadores contra Independiente del Valle.

Gonzalo Plata, jugador de Ecuador. AFP,

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Ya se le escapó el argentino Thiago Almada, en las filas de River Plate, y el brasileño Luiz Henrique, otro de sus objetivos, sigue en el Zenit ruso. De acuerdo con el portal Ge, también podría salir en esta ventana de transferencias el extremo Everton 'Cebolinha', uno de los revulsivos del vigente campeón del Campeonato Brasileño.

Neymar paga la cuenta del Santos

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Otro de los grandes que podría reforzarse es el Santos, inmerso en la lucha por evitar el descenso a la segunda división. El club de Pelé podrá fichar de nuevo tras pagar un 'Transfer Ban' de la FIFA a raíz de una deuda de unos 12 millones de reales (2,3 millones de dólares / 2 millones de euros) que arrastraba con el AS Mónaco.

Lo sorprendente es que el conjunto paulista informó en una nota que pudo pagar la sanción gracias a NR Sports, la empresa que gestiona la carrera de Neymar, que inyectó de manera "inmediata" los recursos necesarios.

Neymar, figura y capitán del Santos. Foto: AFP

No obstante, no fue un regalo del exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG). En contrapartida, el club albinegro y NR Sports "negociarán conjuntamente espacios del uniforme que todavía no han sido comercializados". El Santos espera ahora cerrar la incorporación de Arthur, excentrocampista de la selección brasileña y exjugador del Barça, con un contrato hasta el final de la presente temporada, con la opción de renovar por una más.

Mientras cierra la plantilla para la recta final del torneo doméstico, el equipo de 'Ney' tendrá un duro test el domingo en la cancha del Corinthians con la obligación de puntuar, ya que tan solo le separan dos puntos de los puestos de descenso.