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Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6

En Gol Caracol le contamos cómo le fue a los 'escarabajos' en la sexta jornada de la ronda ibérica que tuvo cuatro puertos de montaña en 177 kilómetros.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) rubricó un triplete en la Vuelta a España 2026 imponiéndose al esprint ante el español Enric Mas en la sexta etapa disputada entre Alcossebre y Castellón, de 177,4 kmy 3.094 metros de desnivel, en la que reforzó el maillot rojo de líder y el español pasó a la segunda plaza del podio.

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Duelo grande en el Puerto de El Bartolo, el día tan esperado del "sterrato", donde explotó Pogacar de nuevo, pero en esta ocasión con la respuesta de Enric Mas, quien puso en aprietos al poderoso campeón esloveno. Juntos desde la cima del alto, donde cruzó primero Más, la pelea duró hasta la recta de meta, donde el campeón del mundo impuso su ley por velocidad.

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Pogacar alzó los brazos por tercera vez con un tiempo de 4h.12.40, a una media de 42,2 km/hora. A su rueda, después de haber tratado de tu al líder, Enric Mas, ya segundo en la general, a 3.34 minutos. Renace una ilusión en el balear, el mejor de "los otros".

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Detrás del dúo protagonista un grupo con Debruyne, Carapaz, Harold Tejada, Felix Gall y Roglic a 46 segundos, el esloveno 4 veces ganador de la Vuelta es tercero de la general a 4.21, cuarto Carapaz a 4.50.

Los demás colombianos cedieron tiempo de mayor consideración. Santiago Buitrago pasó la meta a cuatro minutos, Juan Felipe Rodríguez a poco más de siete y tanto Ivan Ramiro Sosa como Juan Felipe Rodríguez perdieron más de media hora.

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Clasificación general de los colombianos en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 6

  • 10. Harold Tejada — XDS Astana Team — 6:30
  • 26. Juan Felipe Rodríguez — EF Education - EasyPost — 20:22
  • 36. Santiago Buitrago — Bahrain - Victorious — 27:43
  • 145. Iván Ramiro Sosa — Equipo Kern Pharma — 1:01:45
  • 155. Juan Guillermo Martínez — Team Picnic PostNL — 1:05:25
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