Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colombianos conocieron sus adversarios en Europa League; Jhon Lucumí lidera la 'camada' con Juventus

Colombianos conocieron sus adversarios en Europa League; Jhon Lucumí lidera la 'camada' con Juventus

Este viernes se realizó el sorteo de la fase de liga de la Europa League, torneo que cuenta con presencia de futbolistas colombianos. Juventus, que tiene en sus filas a Jhon Lucumí, tendrá duros retos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de ago, 2026
Comparta en:
Jhon Lucumí y la Juventus conocieron sus rivales en la fase de liga de la Europa League.
Jhon Lucumí y la Juventus conocieron sus rivales en la fase de liga de la Europa League.
Foto oficial de la Juventus

La UEFA Europa League 2026/2027 dio este viernes su puntapié inicial con el sorteo de la fase de liga. Son 36 los equipos que disputarán esta etapa, que incluye la presencia de varios futbolistas colombianos. Jhon Lucumí, Daniel Muñoz y Jhon Durán, lideran la 'camada'.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Dicho sorteo se llevó a cabo en Mónaco, y así las cosas, Juventus, Crystal Palace, Benfica, Celtic, que tiene en sus filas al samario Camilo Durán, y Ararat con Juan Andrés Balanta, conocieron a sus respectivos rivales.

Últimas noticias

Gustavo Puerta; jugador colombiano del Racing de Santander
Colombianos en el exterior

Se acerca el final del mercado de fichajes y Gustavo Puerta tiene otra puerta abierta en Europa

Jhon Arias; jugador del Palmeiras
Colombianos en el exterior

Jhon Arias enciende las alarmas en Palmeiras; noticia de interés para la Selección Colombia

Algunos datos de la fase de liga de la Europa League:

Publicidad

La segunda competición a nivel de clubes de la UEFA cuenta con 36 clubes participantes, cada uno de los cuales disputará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera, contra otros tantos rivales, en un grupo único.

Los ocho primeros clubes se clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los clasificados entre el puesto 9 y el 24 disputarán un repechaje para completar la nómina de octavofinalistas.

Logo de la UEFA Europa League
Logo de la UEFA Europa League
Fotografía de: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Acá los rivales de los futbolistas colombianos que disputar la fase de liga de la Europa League:

Publicidad

Jhon Lucumí y Juan David Cabal (Juventus)

La 'vecchia signora' tendrá como principal adversario a la Real Sociedad de España, y al Celta de Vigo, también de la Liga 'ibérica'. Además, de rivalizar frente al AZ Alkmaar y N.E.C Nijmegen, de Países Bajos, Rennes de Francia, el Ferencvaros de Hungría; el Omonia de Chipre, y el Hapoel Beer Sheva, de Israel.

¿Cuáles son los partidos que jugarán de local en el Juventus Stadium?

  • Real Sociedad (España)
  • Rennes (Francia)
  • Omonia (Chipre)
  • N.E.C Nijmegen (Países Bajos)
Juan Cabal y Jhon Lucumí, los dos jugadores colombianos de la Juventus.
Juan Cabal y Jhon Lucumí, los dos jugadores colombianos de la Juventus.
Foto: X de Juventus.

Los partidos que jugará de Juventus de visitante

  • AZ Alkmaar (Países Bajos)
  • Ferencvaros (Hungría)
  • Celta de Vigo (España)
  • Hapoel Beer Sheva (Israel)

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Publicidad

Por le lado del lateral antioqueño y el volante vallecauno tendrá como rivales a Real Sociedad, Lyon, Sparta Praga, Red Bull Salzburgo; Lech Poznan y Jagiellonia, de Polonia, Hoffenheim y Besiktas.

Siendo los siguientes cuatro encuentros los que disputarán en condición de local en el Selhurst Park:

  • Real Sociedad (España)
  • Sparta Praga (Republica Checa)
  • Lech Poznan (Polonia)
  • Hoffenheim (Alemania)
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace.
Fotos: Getty Imágenes

Publicidad

Mientras que tendrán que visitar a Lyon (Francia), Red Bull Salzburgo (Hungría), Jagiellonia (Polonia) y Besiktas (Turquía).

Jhon Durán y Richard Ríos (Benfica)

Por su parte, los rojos de la ciudad de Lisboa tendrán como principales rivales a Milan y al Celtic de Escocia, escuadra que tiene además al delantero Camilo Durán.

Los otros adversarios del Benfica son AZ Alkmaar (Países Bajos), Viktoria Plzen (República Checa), Lech Poznan (Polonia), Omonia (Chipre), OFI de Creta (Grecia) y N.E.C Nijmegen (Países Bajos).

Jhon Durán, colombiano del Benfica.
Jhon Durán, colombiano del Benfica.
Getty Images.

Publicidad

Los rivales del Celtic de Camilo Durán

  • Marsella (Francia)
  • Benfica (Portugal)
  • Ferencvaros (Hungría)
  • Unión St. Gilloise (Bélgica)
  • Celta de Vigo (España)
  • Omonia (Chipre)
  • Besiktas (Turquía)
  • Torreense (Portugal)
Camilo Durán Celtic
Camilo Durán celebra gol con el Celtic
Celtic Oficial

Este es el calendario de la fase de liga de la Europa League

Publicidad

  • Fecha 1: 16/17 de septiembre de 2026
  • Fecha 2: 15 de octubre de 2026
  • Fecha 3: 22 de octubre de 2026
  • Fecha 4: 5 de noviembre 2026
  • Fecha 5: 26 de noviembre de 2026
  • Fecha 6: 10 de diciembre de 2026
  • Fecha 7: 21 de enero de 2027
  • Fecha 8: 28 de enero 2027
Relacionados

Juventus

John Janer Lucumí

Crystal Palace

Jefferson Lerma

Daniel Muñoz

Juan David Cabal

Benfica

Jhon Duran

Richard Ríos

Europa League

Publicidad

Publicidad

Publicidad