Colombianos conocieron sus adversarios en Europa League; Jhon Lucumí lidera la 'camada' con Juventus

La UEFA Europa League 2026/2027 dio este viernes su puntapié inicial con el sorteo de la fase de liga. Son 36 los equipos que disputarán esta etapa, que incluye la presencia de varios futbolistas colombianos. Jhon Lucumí, Daniel Muñoz y Jhon Durán, lideran la 'camada'.

Dicho sorteo se llevó a cabo en Mónaco, y así las cosas, Juventus, Crystal Palace, Benfica, Celtic, que tiene en sus filas al samario Camilo Durán, y Ararat con Juan Andrés Balanta, conocieron a sus respectivos rivales.

Algunos datos de la fase de liga de la Europa League:

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La segunda competición a nivel de clubes de la UEFA cuenta con 36 clubes participantes, cada uno de los cuales disputará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera, contra otros tantos rivales, en un grupo único.



Los ocho primeros clubes se clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los clasificados entre el puesto 9 y el 24 disputarán un repechaje para completar la nómina de octavofinalistas.

Logo de la UEFA Europa League Fotografía de: AFP

Acá los rivales de los futbolistas colombianos que disputar la fase de liga de la Europa League:

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Jhon Lucumí y Juan David Cabal (Juventus)

La 'vecchia signora' tendrá como principal adversario a la Real Sociedad de España, y al Celta de Vigo, también de la Liga 'ibérica'. Además, de rivalizar frente al AZ Alkmaar y N.E.C Nijmegen, de Países Bajos, Rennes de Francia, el Ferencvaros de Hungría; el Omonia de Chipre, y el Hapoel Beer Sheva, de Israel.

¿Cuáles son los partidos que jugarán de local en el Juventus Stadium?



Real Sociedad (España)

Rennes (Francia)

Omonia (Chipre)

N.E.C Nijmegen (Países Bajos)

Juan Cabal y Jhon Lucumí, los dos jugadores colombianos de la Juventus. Foto: X de Juventus.

Los partidos que jugará de Juventus de visitante



AZ Alkmaar (Países Bajos)

Ferencvaros (Hungría)

Celta de Vigo (España)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace)

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Por le lado del lateral antioqueño y el volante vallecauno tendrá como rivales a Real Sociedad, Lyon, Sparta Praga, Red Bull Salzburgo; Lech Poznan y Jagiellonia, de Polonia, Hoffenheim y Besiktas.

Siendo los siguientes cuatro encuentros los que disputarán en condición de local en el Selhurst Park:



Real Sociedad (España)

Sparta Praga (Republica Checa)

Lech Poznan (Polonia)

Hoffenheim (Alemania)

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace. Fotos: Getty Imágenes

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Mientras que tendrán que visitar a Lyon (Francia), Red Bull Salzburgo (Hungría), Jagiellonia (Polonia) y Besiktas (Turquía).

Jhon Durán y Richard Ríos (Benfica)

Por su parte, los rojos de la ciudad de Lisboa tendrán como principales rivales a Milan y al Celtic de Escocia, escuadra que tiene además al delantero Camilo Durán.

Los otros adversarios del Benfica son AZ Alkmaar (Países Bajos), Viktoria Plzen (República Checa), Lech Poznan (Polonia), Omonia (Chipre), OFI de Creta (Grecia) y N.E.C Nijmegen (Países Bajos).

Jhon Durán, colombiano del Benfica. Getty Images.

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Los rivales del Celtic de Camilo Durán

Marsella (Francia)

Benfica (Portugal)

Ferencvaros (Hungría)

Unión St. Gilloise (Bélgica)

Celta de Vigo (España)

Omonia (Chipre)

Besiktas (Turquía)

Torreense (Portugal)

Camilo Durán celebra gol con el Celtic Celtic Oficial

Este es el calendario de la fase de liga de la Europa League

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