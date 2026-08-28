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Se acerca el final del mercado de fichajes y Gustavo Puerta tiene otra puerta abierta en Europa

Gustavo Puerta ha tenido un alto rendimiento en lo que va del año, y por ello, son varios los clubes en el 'viejo continente' que lo tienen en la mira. ¡Acá lo último que se sabe del vallecaucano!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Gustavo Puerta; jugador colombiano del Racing de Santander
Gustavo Puerta; jugador colombiano del Racing de Santander
Fotografía de: AFP

Gustavo Puerta fue una de las gratas revelaciones de la Selección Colombia en el Mundial en Norteamérica 2026, y ese buen rendimiento con la 'tricolor' se sumó a su participación con Racing de Santander la temporada pasada, y la que apenas inicia en la Liga de España. Precisamente, su gran porvenir lo tiene en la órbita de grandes clubes en el fútbol de Europa, a poco de que cierre el mercado de pases en el viejo continente'.

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Desde el cuadro 'cántabro' han dejado claro que sólo dejarían ir al talentoso de nuestro país si pagan la cláusula de rescisión que es de 20 millones de euros. Por el momento, Puerta ha sido titular con Racing de Santander en los partidos del campeonato español, en la vuelta de los 'verdiblancos' a primera división después de 14 años.

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¿Cuál es el equipo que pretende a Gustavo Puerta?

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Las últimas novedades que reportan los rumores del mercado de fichajes es que el Fenerbahçe de Turquía está interesado en contratar al oriundo de La Victoria, Valle del Cauca.

"Gustavo Puerta también figura en la lista de transferibles del Fenerbahçe para la posición de centrocampista. Se ha obtenido información sobre las condiciones del jugador", escribió el periodista turco Erdem Akbaş en su perfil en la red social en 'X', este viernes.

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Foto: Getty Imágenes

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El comunicador del diario 'A Spor' complementó su información con los siguientes datos: "cláusula de rescisión: 18 millones de euros. Parte del Bayer Leverkusen: 8,5 millones de euros. Salario anual: 1 millón de euros".

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De otro lado, el directivo del Fenerbahçe, Selim Kosif, no mencionó directamente el nombre de Gustavo Puerta, pero declaró de forma general que el club sigue activo en el mercado: "Nuestro equipo está trabajando, nuestros fichajes no han terminado"

Igualmente, Puerta ha sido relacionado en las últimas semanas con Benfica. El posible arribo del internacional con la Selección Colombia se daría, siempre y cuando, Richard Ríos se marche de las 'águilas'. Este último estaría en la rampa de salida, y las últimas suplencias con el club portugués, cada vez reafirman esta teoría.

¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes en Europa?

En las principales ligas del 'viejo continente' concluye entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026. Pero en el caso de la Superliga de Turquía este se extiende hasta el 6 de septiembre.

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