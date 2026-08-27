Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 7

La Vuelta a España 2026 afronta este viernes la segunda llegada en alto de la presente edición en la séptima etapa entre Vall D'Alba y Valdelinares, de 149,8 km y meta a casi 2.000 metros de altitud tras 9,8 km de ascenso donde se citarán de nuevo los hombres de la general.

Jornada exigente con un total de 3.685 metros de desnivel y 5 puertos. Tras un inicio ondulado, la primera dificultad será el Puerto El Remolcador (2a, 12,4 km al 4,3), seguido del Alto de Zucaina (3a, 5,5 km al 5), Fuente de Rubielos (2a, 5,9 km al 6,3), Puerto de San Rafael (2a, 11 km al 4,3) y Valdelinares (1a, 8,8 km al 5,9).

Los escaladores a escena, sobre todo los hombres de la general que quieran ir perfilando sus posiciones en esta Vuelta. No es mala oportunidad para los aventureros, aunque el UAE del líder Tadej Pogacar será muy selectivo a la hora de permitir escapadas.

Publicidad

Después de la batalla en El Bartolo, el esloveno Tadej Pogacar será de nuevo el favorito a la victoria en Valdelinares. Saldrá con una renta de 3.34 minutos sobre el español Enric Mas y de 4.21 respecto a Primoz Roglic.



Perfil y altimetría de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026

Perfil y altimetría de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026. Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 7 de la Vuelta a España 2026

Publicidad

Fecha: viernes 28 de agosto.

Hora: 7:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.