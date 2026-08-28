Barcelona y el dato 'demoledor' en el inicio de la Liga de España, y eso que no tiene '9'

Dos porterías a cero y siete goles a favor sin haber incorporado a un delantero centro son el balance del Barcelona en un inicio de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en el que las estadísticas explican el nivel de juego mostrado por el equipo de Hansi Flick.

Con este 7-0 inicial, el campeón de las dos últimas ligas avisa a sus rivales directos tras dos primeras jornadas en las que el fútbol coral ha destacado por encima de las individualidades.

Y eso que no se prevé que el conjunto azulgrana alcance su mejor tono físico hasta después del primer parón internacional de finales de septiembre y principios de octubre, según admitió el propio Flick en la pretemporada.

Acción de juego del FC Barcelona, en duelo de Liga de España. Acción de juego del FC Barcelona, en duelo de Liga de España.

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Pero sus pupilos se han empeñado en discutir la afirmación de su técnico con sus contundentes victorias ante el Elche (0-5), en el Martínez Valero, y el Athletic Club (2-0), en el Spotify Camp Nou.



En los primeros 180 minutos de la temporada, el conjunto barcelonista ha demostrado que cuenta con una amplia gama de recursos en todas las líneas del campo.

Seguridad en la zaga

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En la zaga, Eric Garcia, como lateral derecho; Gerard Martín, asentado como central zurdo titular; y el joven Xavi Espart, la inesperada aparición en el carril izquierdo, han mostrado una solidez que agradece el guardameta Joan Garcia, que suma dos partidos sin encajar.

Aunque más allá de las dos porterías a cero, la mejor noticia para el técnico alemán es que su equipo concede muy pocas ocasiones a sus rivales.

Y, seguramente, una de las razones por las que el Barça apenas ha concedido peligro es por la presión innegociable que ejercen los delanteros y los centrocampistas.

El dinamismo de los delanteros

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Anthony Gordon y Karim Adeyemi, las dos nuevas caras en la parcela ofensiva, han entendido desde el primer minuto lo que les pide Flick: intensidad en la presión y verticalidad para generar peligro.

En las dos primeras jornadas, el Barça ha hecho 33 remates a portería: 11 ante el Elche y 22 contra el Athletic Club. Un vendaval ofensivo ejecutado por Raphael Dias ‘Raphinha’ y Fermín López.

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El brasileño y el español se han erigido en las dos referencias ofensivas del Barcelona. Ambos suman tres goles, los mismos que el madridista Kylian Mbappé, sin ser delanteros centro puros.

Acción de juego entre Yerai Álvarez y Pau Cubarsi en el Barcelona vs Bilbao AFP

Y es que el dinamismo ofensivo planteado por Flick permite a los atacantes moverse con libertad, siendo muy a menudo indetectables para las zagas rivales.

La única duda reside en si el equipo será capaz de generar las mismas ocasiones sin un delantero centro puro cuando se enfrente a rivales más defensivos que el Elche y el Athletic Club.

De momento, un extremo como Raphinha, uno de los líderes del vestuario y hombre de confianza de Flick, ha cuajado dos notables actuaciones como '9', posición que el Barça quería reforzar con el argentino Julián Alvarez, cuyo fichaje no se llevará a efecto este verano ante la negativa del Atlético de Madrid a traspasar al atacante.

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Pedri espera a Rodri en la medular

Y si los delanteros azulgranas generan ocasiones es porque en la sala de máquinas todo funciona. Tras la lesión de Gavi en Elche, Pedri entró en el césped y, pese a que todavía no tiene ritmo de competición, tomó las riendas del partido y el juego del Barça mejoró.

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Cuatro días después, ante el Athletic Club, el canario, autor de la asistencia del gol de Raphinha, volvió a ser el metrónomo de su equipo, mientras Rodrigo Hernández ‘Rodri’, fichaje estrella de la temporada, dio sus primeras pinceladas de lo que puede aportar como mediocentro. El Barça de Flick 3.0 ha empezado como un tiro.