Clasificación general de Vuelta a Burgos 2025 tras etapa 4; Egan Bernal, con los favoritos

La etapa 4 de la Vuelta a Burgos tuvo 162,7 kilómetros entre las localidades de Doña Santos y Regumiel de la Sierra, camino que tuvo 2 premios de montaña de tercera categoría en el tramo final y que logró tener éxito en la fuga del día con el triunfo en solitario del italiano Damiamo Caruso (Bahrain Victorius).

Entre tanto, los favoritos arribaron juntos sin marcase diferencias entre en el pelotón principal, en el que cruzó la meta el zipaquireño Egan Bernal (Ineos), que se mantuvo en el 'top' 10 de la clasificación individual a menos de un minuto del líder, el francés Leo Bisiaux (Decathlon-AG2R).

Entre tanto, la noticia negativa del día paso por el retiro de Nairo Quintana (Movistar), que había sufrido una dura caída en la jornada anterior y que no pudo tomar la partida debido a las dolencias que tenía, lo que preocupa de cara a su participación en la Vuelta a España 2025, que empezará en 2 semanas: el sábado 23 de agosto.

La quinta y última etapa se llevará a cabo el sábado 9 de agosto sobre 138 kilómetros de alta montaña entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila, trazado que tendrá 3 altos de tercera categoría al principio, luego uno de primera y llegada en subida de categoría especial.

Clasificación general, Vuelta a Burgos 2025 tras etapa 4

⦁ Cuarta etapa

1. Damiano Caruso (ITA, Bahrain): 3:33:18

2. Rui Costa (POR, EF): a 1:26

3. Rui Oliveira (POR, UAE): a 1:26

4. Lawrence Warbasse (EEUU, Tudor): a 1:26

5. Ben Zwiehoff (ALE, Red Bull): a 1:126

Retiro: Nairo Quintana (COL, Movistar)

⦁ General

1. Leo Bisiaux (FRA, Decathlon): 16:23:02

2. Giulio Pellizzari (ITA): a 0:22

3. Isaac del Toro (MEX, Red Bull): a 0:26

4. Lorenzo Fortunato (ITA, Astana): a 0:26

5. Johannes Kulset (NOR, Uno-X): a 0:40

6. Giovanni Aleotti (ITA, Red Bull): a 0:40

7. Urko Berrade (ESP, Kern Pharma): a 0:40

8. Andrew August (EEUU, Ineos): a 0:40

9. Fabio Christen (SUI): a 0:52

10. Egan Bernal (COL, Ineos): a 0:53

