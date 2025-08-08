Nairo Quintana abandona Vuelta a Burgos 2025 por dura caída; preocupación para Vuelta a España

Nairo Quintana no pudo arrancar en la cuarta etapa de la Vuelta Burgos debido a la fuerte caída que sufrió un día atrás, según lo informó su escuadra, el Movistar Team de España, en un escueto comunicado.

El boyacense logró culminar la tercera jornada el pasado jueves 7 de agosto, pese a las dolencias y afectaciones que tuvo; sin embargo, perdió más de 13 minutos. En consecuencia, el departamento médico de su equipo y el propio pedalista acordaron darle fin a su actuación en el certamen.

Quintana se estaba alistando en esta clásica para la edición 2025 de la Vuelta a España, en la que era llamado a ser uno de los referentes de su formación luego de que se indicara que el español Enric Mas, jefe de filas del cuadro 'telefónico', no iba a competir en lo que resta del año.

A Mas le hallaron recientemente una tromboflebitis en la pierna izquierda tras su papel en el Tour de Francia, lo que abrió campo para que Nairo fuera una de las cartas de Movistar en la última carrera grande del calendario.



Nairo Quintana sale de Vuelta a Burgos a 2 semanas de Vuelta a España

La baja del pedalista colombiano se produjo 15 días antes del inicio de la ronda ibérica, prevista para llevarse a cabo entre el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre, motivo por el que deberá ser sometido a cuidados especiales para que alcance a tomar la partida.

De hecho, la preocupación y las dudas rondan su campamento debido a que estaba en el remate de su preparación y con este incidente es incierto el estado físico en el que llegará a la competencia, que se perfila como su principal objetivo del segundo semestre.

Quintana ocupaba el puesto 69 en la clasificación general en Burgos con un retraso de 13:18 minutos con respecto al líder, el francés Leo Bisiaux (Decathlon-AG2R).

