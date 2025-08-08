Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana abandona Vuelta a Burgos 2025 por dura caída; preocupación para Vuelta a España

Nairo Quintana abandona Vuelta a Burgos 2025 por dura caída; preocupación para Vuelta a España

El ciclista colombiano debió poner pie en tierra, lo que deja manto de duda de cara a su participación en la ronda ibérica, para la que había sido confirmado como uno de los capos de su equipo.