Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, se impuso 1-4 al Vitória Guimarães en Liga portuguesa

Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, se impuso 1-4 al Vitória Guimarães en Liga portuguesa

El delantero samario no marcó, pero contribuyó en otros aspectos en la cancha. De otro lado, Juan Diego Castillo no tuvo suerte y terminó convirtiendo un autogol.

Por: EFE
Actualizado: 23 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez y sus compañeros de Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez y sus compañeros de Sporting Lisboa.
AFP

