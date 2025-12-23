Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, se impuso 1-4 al Vitória Guimarães en Liga portuguesa

El Sporting Lisboa se impuso este martes 23 de diciembre sobre el Vitória Guimarães por 1-4, gracias a los tantos de Francisco Trincão, Fotis Ioannidis y Maximiliano Araújo y un autogol del arquero colombiano Juan Diego Castillo, resultado que lo mantiene segundo en su búsqueda de acortar distancias con el líder Porto. En los 'leones' jugó el delantero samario, Luis Javier Suárez, quien no marcó, pero contribuyó en el colectibo.

Los goles en este encuentro, disputado en el Estádio Dom Afonso Henriques en el marco de la 15ª jornada de la Liga de Portugal, no llegaron hasta el minuto 32. Fue Trincão el primero en marcar tras un rebote contra el poste.

Diez minutos más tarde fue el turno del griego Ioannidis, que anotó de un cabezazo el segundo tanto.

Sporting Lisboa venció al Vitória Guimarães en la Liga de Portugal. AFP

Ya en la segunda parte, Telmo Arcanjo remató en el minuto 50 el único tanto del Vitória Guimarães.



Pero en el minuto 63, el golero colombiano Juan Castillo, al intentar parar un ataque del Sporting Lisboa, acabó metiendo la pelota en su propia portería.

Los 'leones' lograron su último gol de este partido en el minuto 79, gracias al uruguayo Araújo.



¿Cómo quedó el Sporting Lisboa en la Liga de Portugal?

Con este resultado, el Porto, que se impuso este lunes sobre el Alverca (0-3), se mantiene líder en el campeonato lusitano con 43 puntos, seguido por el Sporting Lisboa, con 38 unidades, y el Benfica, 36 enteros, que venció al Famalicão por marcador de 1-0.

Por su parte, el elenco de Juan Diego Castillo, Vitória Guimarães es octavo de la clasificación general con 21 puntos.



¿Cuándo es el próximo partido del Sporting Lisboa?

El calendario del fútbol portugués indica que Luis Javier Suárez y compañía volverán a la acción el próximo 28 de diciembre cuando reciban en el Jose Avalade al Rio Ave. La pelota rodará a las 3:30 de la tarde, en horario de Colombia.