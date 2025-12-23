Jhon Durán estuvo ausente contra Besiktas, pero causó debate; en Fenerbahçe lo defendieron

Jhon Durán no estuvo en la derrota 1-2 del Fenerbahçe frente al Besiktas por la fase de grupos de la Copa de Turquía este martes; sin embargo, el delantero colombiano fue tema de conversación al finalizar el partido. Hay que precisar que el exAston Villa no jugó porque Domenico Tedesco, su entrenador en los 'canarios amarillos', le dio un permiso especial para que pudiese disfrutar la Navidad en compañía de su familia.

Al entrenador italiano le cuestionaron en la rueda de prensa posterior si creía posible que con Durán y Ederson Moraes - el otro futbolista que recibió descanso -, en cancha el resultado hubiese sido otro. Tedesco respaldó completamente al artillero de nuestro país, agregando que la determinación la tomaron en conjunto.

Jhon Durán Fenerbahce - Foto: Getty Images

"No tomé esta decisión solo. La tomamos juntos. Hablo de la importancia de ser una familia, no somos máquinas, somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores sudamericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron", declaró el timonel de 40 años y que replican en el medio turco, 'A Spor'.



A renglón seguido, Tedesco fue claro que Jhon Jáder ha mostrado compromiso en Fenerbahçe, y por tanto, no tuvo inconveniente para concederle el permiso. El club amarillo de la ciudad de Estambul emitió un comunicado para informar sobre su ausencia.

"Cuando llegó la solicitud, todos la evaluamos. Además, Jhon Durán jugó con dedicación a pesar del dolor tras una larga lesión. Ederson también jugó tres partidos importantes a pesar del dolor. Por lo tanto, junto con el club, les di la oportunidad de estar en casa con sus familias durante la Navidad. Consideramos todas las condiciones", indicó.



Otras declaraciones de Domenico Tedesco:

- Análisis general del partido

"Jugaron con valentía y presionaron alto. Perdimos mucho la posesión en la primera parte, pero mejoramos en la segunda. Perdimos el partido por una ocasión de último minuto. Es parte del juego. Nuestro rival hizo un buen trabajo ofensivo: el juego directo y los pases de Abraham, los ataques de Cerny. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante".



- Mensaje para la afición del Fenerbahçe

"Quiero agradecer a nuestra afición por su apoyo. Hemos ganado muchos partidos en casa, y lo hemos hecho gracias a ellos. Son una afición increíble. Estoy orgulloso de ser el entrenador de este equipo. Esto es algo que no se puede describir con palabras ni comprar con dinero".