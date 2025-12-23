Luis Javier Suárez, en 'modo colaborador' con Sporting Lisboa; en Portugal destacan esta faceta

Luis Javier Suárez no marcó en el triunfo 1-4 del Sporting Lisboa sobre Vitória Guimarães de este martes; no obstante, al delantero samario se le vio comprometido con otras funciones en el campo de juego: la lucha y la convicción no le faltaron en el Estadio Dom Afonso Henriques; aspectos que le fueron reconocidos tras el pitazo final.

Los tres puntos dejaron a los 'leones' con 38 unidades, cinco menos que el líder Porto, luego de quince jornadas disputadas en la Liga de Portugal. Lo cierto es que Suárez Charris tuvo en líneas generales una buena actuación, y en la prensa deportiva lusitana, hablaron de ello.

Luis Javier Suárez y sus compañeros de Sporting Lisboa. AFP

¿Qué dijeron en la prensa de Portugal sobre la actuación del samario contra Vitória Guimarães?

Como es habitual en los medios portugueses hicieron una valoración de cada jugador en cancha, y en el caso de Luis Javier Suárez, lo puntuaron con un seis sobre diez.

"No marcó, pero fue de gran ayuda. En defensa y, sobre todo, en ataque y en la lucha. Fue capaz de darse cuenta de que el tiro libre de Maxi Araújo en el minuto 63 podría no estar destinado al aparente fracaso, creyó que podría llegar a tiempo para evitar que el balón se fuera, y lo hizo. Luego, por supuesto, tuvo suerte de que el desvío que realizó hacia el área pequeña le llegara a las manos al desafortunado Castillo, lo que resultó en un autogol. Pero la mitad del gol, por así decirlo, le pertenece a Suárez, por su convicción de que era posible llegar a tiempo", fue la reseña del diario 'A Bola' para la actuación del delantero de la Selección Colombia.



Más reacciones del triunfo de Sporting Lisboa

Por su parte, el director técnico de los verdiblancos, Rui Borges, se mostró contento por el triunfo de su equipo y por la colaboración que mostraron todos dentro del campo de juego. Le dedicó la victoria a los hinchas del club.



"La dinámica es la misma, no ha cambiado mucho. Los jugadores, sí, aportan cosas diferentes. En defensa, ajustamos algunos aspectos, creo que a eso te refieres. Pero mostramos gran calidad tanto defensiva como ofensiva; no permitimos muchas ocasiones y tuvimos una muy buena primera parte. El equipo demostró la calidad que ha mostrado a lo largo del campeonato. Incluso con ausencias importantes, el grupo respondió que todos creen en el proceso y en el trabajo que se está realizando", expresó el DT en charla con los medios de comunicación.

Y agregó: "En cuanto al partido, no es un regalo, son tres puntos, pero se los dedico a la afición que siempre estuvo con nosotros".