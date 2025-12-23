"No quiero saber nada de fútbol", estrella de Selección Ecuador tras trágica muerte de Mario Pineida

El delantero Felipe Caicedo puso en duda este martes 23 de diciembre la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.

"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol", dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.

Mario Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

Mario Pineida, jugador ecuatoriano asesinado AFP

Felipe Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona de Guayaquil a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.



Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting de Lisboa portugués, los españoles Málaga y Levante, y los italianos, Lazio e Inter de Milán, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo.

"Obviamente soy joven para el tema dirigencial, pero si el Barcelona me llama voy a estar ahí siempre. Yo soy barcelonista desde pequeño, soy socio del Barcelona, y a partir de ahí, si el club me necesita estaré aquí; tengo contactos, tengo gente, pero creo que el Barcelona tiene que llegar gente con proyecto serio y largo plazo, que sea enderezado y dirigido hacia la juventud, con expectativas claras y reales. El que entre no puede pretender ganar la Libertadores cuando no ganas un campeonato local, es lógico que hay que trabajar en las formativas", complementó.



¿Qué otras declaraciones dejó Felipe Caicedo?

"Que sea un año mejor que este, porque en lo personal ha sido un año lamentable en todo aspecto. Lo culminamos con la pérdida de un ser humano estupendo (Mario Pineida) y que nos ha tocado a todos, al menos en lo personal lo conocía hace más de 10 años, compartí vestuario en la selección con él, y ojalá, por el bien de los barcelonistas el 2026 sea mejor", agregó.

NO VA MÁS🟡⚫️❌



Felipe Caicedo se despide de @BarcelonaSC



“Fue un año negativo en cuanto a mi persona. La institución no pasa por buenos momentos hay que intentar conciliar”



“NO ME VOY A QUEDAR”



“La situación está rara y los responsables deben dar un paso adelante. Los… pic.twitter.com/dvD6jwzy3K — Mario Mendoza (@mariomendozam3) December 23, 2025