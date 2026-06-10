Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 4; la fuga volvió a ganar

El estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek) hizo buena la escapada del día para imponerse en la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes disputada entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, de 167,4 km, en la que mantuvo el liderato el francés Alex Baudin (EF Education).
Con un tiempo de 3h.34.09, a una media de 46,9 km/hora, el campeón de Estados Unidos ganó en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies). La quinta plaza fue para el español Raúl García Pierna (Movistar).
En la general sigue con el maillot amarillo Alex Baudin con una ventaja de 12 segundos sobre su compatriora Kevin Vauquelin. Juan Ayuso se mantiene quinto a 47.
Este jueves se disputa la quinta etapa, entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195,8 km.
Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 4
|Puesto
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Alex Baudin
|EF Education - EasyPost
|13:35:13
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|+0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|,,
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|+0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl - Trek
|+0:47
|6
|Jørgen Nordhagen
|Lidl - Trek
|,,
|7
|Mattias Skjelmose
|Team Visma | Lease a Bike
|+0:50
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|+0:57
|9
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|+0:59
|10
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|+1:00
|11
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|,,
|12
|Luke Tuckwell
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|+1:03
|13
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|+1:07
|14
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates - XRG
|+1:16
|15
|Bruno Armirail
|UAE Team Emirates - XRG
|+1:20
|16
|Kevin Vermaerke
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain - Victorious
|+1:21
|18
|Ramses Debruyne
|Alpecin - Premier Tech
|+1:48
|19
|Guillaume Martin
|Groupama - FDJ United
|+1:51
|20
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|,,
|21
|Clément Berthet
|Groupama - FDJ United
|+1:53
|22
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|,,
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+1:54
|24
|Rudy Molard
|Groupama - FDJ United
|+2:01
|25
|Torstein Træen
|Uno-X Mobility
|+2:04
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|+3:05