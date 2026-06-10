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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 4; la fuga volvió a ganar

Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 4; la fuga volvió a ganar

Por tercera vez en esta edición, el ganador del día llegó desde el grupo de escapados. Este miércoles, fue Quinn Simmons el vencedor de la jornada, con un sprint reducido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Editado por: Julián Campos Guerrero
Quinn Simmons USA
Quinn Simmons, ganador de la etapa 4
AFP

El estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek) hizo buena la escapada del día para imponerse en la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes disputada entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, de 167,4 km, en la que mantuvo el liderato el francés Alex Baudin (EF Education).

Con un tiempo de 3h.34.09, a una media de 46,9 km/hora, el campeón de Estados Unidos ganó en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies). La quinta plaza fue para el español Raúl García Pierna (Movistar).

En la general sigue con el maillot amarillo Alex Baudin con una ventaja de 12 segundos sobre su compatriora Kevin Vauquelin. Juan Ayuso se mantiene quinto a 47.

Este jueves se disputa la quinta etapa, entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195,8 km.

Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 4

PuestoCiclistaEquipoTiempo
1Alex BaudinEF Education - EasyPost13:35:13
2Kévin VauquelinNetcompany INEOS+0:12
3Oscar OnleyNetcompany INEOS,,
4Matteo JorgensonTeam Visma | Lease a Bike+0:15
5Juan AyusoLidl - Trek+0:47
6Jørgen NordhagenLidl - Trek,,
7Mattias SkjelmoseTeam Visma | Lease a Bike+0:50
8Carlos RodríguezNetcompany INEOS+0:57
9Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team+0:59
10Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+1:00
11Luke PlappTeam Jayco AlUla,,
12Luke TuckwellRed Bull - BORA - hansgrohe+1:03
13Cian UijtdebroeksMovistar Team+1:07
14Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG+1:16
15Bruno ArmirailUAE Team Emirates - XRG+1:20
16Kevin VermaerkeTeam Visma | Lease a Bike,,
17Santiago BuitragoBahrain - Victorious+1:21
18Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech+1:48
19Guillaume MartinGroupama - FDJ United+1:51
20Valentin Paret-PeintreSoudal Quick-Step,,
21Clément BerthetGroupama - FDJ United+1:53
22Steff CrasSoudal Quick-Step,,
23Harold TejadaXDS Astana Team+1:54
24Rudy MolardGroupama - FDJ United+2:01
25Torstein TræenUno-X Mobility+2:04
26Daniel Felipe MartínezRed Bull - BORA - hansgrohe+3:05
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