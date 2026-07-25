Junior y un llamado a la calma, tras caer con Tolima; "esto no es como empieza, sino como termina"

El bicampeón de Colombia, Junior de Barranquilla, tuvo un estreno agridulce tras caer 2-1 frente a Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026-II, dejando más dudas que certezas en el Manuel Murillo Toro.

Pese a que los dirigidos por Alfredo Arias contaron con ausencias importantes como la del arquero Mauro Silveira, Luis Fernando Muriel, Franciso Fydriszewski, Rivas, Pablo Ortiz (no había llegado documentación) y Teófilo Gutiérrez (por lesión) lo cierto es que se vio dominado gran parte del encuentro, dejando como principal responsable al estratega uruguayo.

Por ello, el entrenador mandó un mensaje en rueda de prensa: "ya dos semestres anteriores también empezamos mal. Aquellos que se pongan intranquilos o tranquilos, es problema de ellos. Nosotros sabemos qué es cómo termina. Y bueno, esperaremos esa finalización, acá no es como empieza, sino como termina", comenzó diciendo".



Otras declaraciones de Alfredo Arias

Publicidad

- "Hace tiempo que aprendí que no es de merecimientos esto, ¿verdad? Sí, estamos comenzando el semestre. Es bueno que nos pase hoy otra vez. Un partido que hasta el gol de ellos, nosotros tenemos prácticamente jugando en su cancha, todo el tiempo en su cancha. No sé si habían podido rematar al arco, incluso. Y cometemos un error en la transición ofensiva de ellos, defensa-ataque, y nosotros en nuestra transición, que estábamos atacando a defensa, y nos convierten. Vamos otra vez, pudimos haber quizás empatado, erramos alguna chance, y nos convierten otra vez".

Aspi fue la formación del Junior contra Tolima en la Liga II-2026. Foto: Colprensa

"Tolima fue muy efectivo, y eso es un mérito de ellos, y nosotros tenemos que corregir porque partido en el cual yo siento que en todo el desarrollo y todas las otras cosas se hizo bueno, ante un rival que es muy bueno en su cancha, porque Tolima es un equipo que normalmente domina a los rivales. Nosotros vinimos, le quitamos la pelota, le quitamos el protagonismo, lo atacamos, nos anulan un gol, bien anulado seguramente, no lo vi. Tuvimos otras chances".

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-II?

El vigente campeón del fútbol colombiano ahora recibirá en su casa, el estadio Romelio Martínez a Millonarios, (equipo que viene de caer también en su estreno 0-1 frente a Bucaramanaga) el día sábado 1 de agosto a las 8:15 de la noche, en busca de su primera victoria en el certamen.

