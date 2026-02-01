Tolima le ganó al bicampeón, Junior, en inicio de Liga BetPlay II-2026: 2-1 en Ibagué

El bicampeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, comenzó la defensa del título de Liga BetPlay con una derrota 1-2 en su visita al Deportes Tolima, en partido que se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué.

Los dirigidos por Alfredo Arias no contaron con varias de sus figuras por acumulación de tarjetas amarillas, entre ellos al arquero uruguayo Mauro Silvera – su lugar fue ocupado por Jefersson Martínez – y los delanteros Luis Fernando Muriel y Franciso Fydriszewski. Además, de la ausencia por lesión de Teófilo Gutiérrez.

Ya en el partido en tierras ibaguereñas fueron los locales los que dominaron las acciones en gran parte de la contienda, siendo además certeros en las opciones que crearon en ataque. Eso sí, generaron otras ocasiones que fueron atajadas por Martínez, y otras, las ‘dilapidó’ frente a la portería del ‘tiburón’.

Así fue la formación titular del Deportes Tolima frente a Junior, por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

El primer gol del duelo fue a favor del Tolima, siendo Jorge Cabezas Hurtado el hombre de la celebración. El número ‘7’ de los ‘pijaos’ aprovechó su velocidad para dejar a sus marcadores en el camino y definió con pierna diestra para vencer a Martínez, al minuto 37.



Después, Junior tuvo una opción para igualar la contienda. Centro de Yeison Suárez, pero no alcanzaron a conectar ni Fabián Ángel ni Guillermo Paiva.

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Pero el que sí supo concretar fue Tolima, en la adición de la primera parte. Cabezas Hurtado recibió la pelota en el costado, y de inmediato, le generó un pase rastrero para que Kelvin Flórez sólo la tuviera que empujar para el 2-0 en el tablero.

Para la segunda parte, Tolima siguió con el mismo ímpetu de como acabó los primeros 45, y generó más ocasiones. Cabezas Hurtado fue el gran protagonista de una jugada, al estilo ‘Maradoniano’, pero no terminó como se esperaba; la pelota terminó afuera del arco defendido por Jefersson Martínez.

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Ya sobre el minuto 79 Junior logró el descuento. Paiva fue el encargado de decretar el 1-2 en el tablero, de cabeza, tras un cobro de tiro de esquina.

Aspi fue la formación del Junior contra Tolima en la Liga II-2026. Foto: Colprensa

El marcador culminó así hasta el final, y Tolima empezó la Liga BetPlay II-2026 con pie derecho, mientras que Junior volvió a dejar dudas en su estreno.

¿Cuándo vuelven a jugar Tolima y Junior en la Liga II-2026?

El calendario del fútbol colombiano indica que el 'pijao' se enfrentará el sábado 1 de agosto a Alianza FC, en Valledupar, mientras que Junior recibirá en Barranquilla a Millonarios, en partido pactado también para el sábado, en el Romelio Martínez.