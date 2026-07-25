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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras derrota de Junior 2-1 frente a Tolima

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras derrota de Junior 2-1 frente a Tolima

Junior inició la defensa la título de la Liga BetPlay II-2026 con una caída en su visita al Manuel Murillo Toro, de Ibagué. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Aspi fue la formación del Junior contra Tolima en la Liga II-2026.
Aspi fue la formación del Junior contra Tolima en la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla fueron los equipos encargados de cerrar la jornada sabatina de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, terminando con un resultado favorable para el conjunto ‘pijao’.

El elenco ibaguereño se impuso 2-1 al vigente bicampeón del fútbol profesional colombiano, de la mano y del fútbol de Jorge Cabezas Hurtado, quien marcó gol y generó asistencia para el tanto de Kelvin Flórez. El público presente en el Manuel Murillo Toro se fue feliz, luego del triunfo de su equipo.

Tolima y un festejo de gol contra Junior en el Manuel Murillo Toro.
Fútbol Colombiano

Tolima le ganó al bicampeón, Junior, en inicio de Liga BetPlay II-2026: 2-1 en Ibagué

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
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¿Millonarios traerá otro refuerzo para la Liga BetPlay? Fabián Bustos respondió 'sin rodeos'

Por el lado del Junior de Barranquilla dejó algunas dudas en su estreno, aunque hay que anotar que el ‘tiburón’ presentó bajas importantes por lesiones y acumulación de tarjetas amarillas. Guillermo Paiva fue el autor del gol del ‘rojiblanco’ en la capital musical de Colombia.

Junior vs Tolima
Junior vs Tolima
Colprensa

Más resultados de la jornada

Este sábado, Millonarios perdió en condición de local contra Bucaramanga por marcador de 0-1. Los dirigidos por Fabián Bustos dominaron las acciones, tuvieron la posesión del balón, pero no estuvieron ‘finos’ en el último cuarto de cancha, mientras que el ‘leopardo’ aprovechó la única opción clara que generó por intermedio de Emerson Batalla para traerse los tres puntos a tierras santandereanas.

Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026.
Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

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Antes, en un partido lleno de goles en Ditaires, Medellín le ganó 3-2 a Deportivo Pasto.

La jornada continúa este domingo con cuatro partidos: Internacional de Bogotá vs. América de Cali, Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe; Alianza FC contra Fortaleza CEIF, y Once Caldas contra Cúcuta Deportivo.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Junior de Barranquilla:

Pos.EquipoPJDGPTS
1Deportivo Cali1+23
2Independiente Medellín1+13
3Club Deportes Tolima1+13
4Atlético Bucaramanga1+13
5Club Llaneros1+13
6Águilas Doradas000
7Internacional de Bogotá000
8Fortaleza Fútbol Club000
9Atlético Nacional000
10Independiente Santa Fe000
11Once Caldas S. A.000
12Alianza Fútbol Club000
13Cúcuta Deportivo000
14América de Cali000
15Boyacá Chicó Fútbol Club000
16Asociación Deportivo Pasto1-10
17Junior de Barranquilla1-10
18Millonarios FC1-10
19Deportivo Pereira1-10
20Jaguares de Córdoba1-20

Resultados de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026:

  • Llaneros 1-0 Deportivo Pereira
  • Deportivo Cali 2-0 Jaguares
  • Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
  • Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto
  • Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
  • Deportes Tolima 2-1 Junior de Barranquilla
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