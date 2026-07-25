Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras derrota de Junior 2-1 frente a Tolima

Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla fueron los equipos encargados de cerrar la jornada sabatina de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, terminando con un resultado favorable para el conjunto ‘pijao’.

El elenco ibaguereño se impuso 2-1 al vigente bicampeón del fútbol profesional colombiano, de la mano y del fútbol de Jorge Cabezas Hurtado, quien marcó gol y generó asistencia para el tanto de Kelvin Flórez. El público presente en el Manuel Murillo Toro se fue feliz, luego del triunfo de su equipo.

Por el lado del Junior de Barranquilla dejó algunas dudas en su estreno, aunque hay que anotar que el ‘tiburón’ presentó bajas importantes por lesiones y acumulación de tarjetas amarillas. Guillermo Paiva fue el autor del gol del ‘rojiblanco’ en la capital musical de Colombia.

Junior vs Tolima Colprensa

Más resultados de la jornada

Este sábado, Millonarios perdió en condición de local contra Bucaramanga por marcador de 0-1. Los dirigidos por Fabián Bustos dominaron las acciones, tuvieron la posesión del balón, pero no estuvieron ‘finos’ en el último cuarto de cancha, mientras que el ‘leopardo’ aprovechó la única opción clara que generó por intermedio de Emerson Batalla para traerse los tres puntos a tierras santandereanas.

Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

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Antes, en un partido lleno de goles en Ditaires, Medellín le ganó 3-2 a Deportivo Pasto.

La jornada continúa este domingo con cuatro partidos: Internacional de Bogotá vs. América de Cali, Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe; Alianza FC contra Fortaleza CEIF, y Once Caldas contra Cúcuta Deportivo.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Junior de Barranquilla:

Pos. Equipo PJ DG PTS 1 Deportivo Cali 1 +2 3 2 Independiente Medellín 1 +1 3 3 Club Deportes Tolima 1 +1 3 4 Atlético Bucaramanga 1 +1 3 5 Club Llaneros 1 +1 3 6 Águilas Doradas 0 0 0 7 Internacional de Bogotá 0 0 0 8 Fortaleza Fútbol Club 0 0 0 9 Atlético Nacional 0 0 0 10 Independiente Santa Fe 0 0 0 11 Once Caldas S. A. 0 0 0 12 Alianza Fútbol Club 0 0 0 13 Cúcuta Deportivo 0 0 0 14 América de Cali 0 0 0 15 Boyacá Chicó Fútbol Club 0 0 0 16 Asociación Deportivo Pasto 1 -1 0 17 Junior de Barranquilla 1 -1 0 18 Millonarios FC 1 -1 0 19 Deportivo Pereira 1 -1 0 20 Jaguares de Córdoba 1 -2 0

Resultados de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026: