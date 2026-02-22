Síguenos en:
Clasificación general del UAE Tour 2026, tras la etapa 7: Isaac del Toro, campeón

Clasificación general del UAE Tour 2026, tras la etapa 7: Isaac del Toro, campeón

Este domingo 22 de febrero, la última jornada del UAE Tour 2026 la ganó el italiano Jonathan Milan al esprint. Isaac del Toro se quedó con el título y Harold Tejada quedó cerca del podio.

Por: EFE
Actualizado: 22 de feb, 2026
Isaac del Toro, campeón del UAE Tour 2026.
Isaac del Toro, campeón del UAE Tour 2026.
