Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 5: Harold Tejada tiene soñando a Colombia

El UAE Tour suele caracterizarse porque la mayoría de sus etapas son para embaladores. Prueba de ello fue lo ocurrido este viernes 20 de febrero. Y es que la quinta jornada, disputada en Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University, contó con un recorrido total de 168 kilómetros, completamente llanos. Razón por la que el final fue emocionante y, por supuesto, a pura velocidad.

Varios eran los candidatos a hacerse con la victoria, pero el vencedor fue Jonathan Milan (Lidl Trek), quien demostró por qué es uno de los mejores esprinters del mundo, imponiéndose por su potencia sobre Erlend Blikra (Uno-X Mobility), que fue segundo, y Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quien completó el podio del día. Sin embargo, las miradas estuvieron puestas en los favoritos al título y la lucha que protagonizan.

Ninguno bajó la guardia, estuvieron atentos, evitaron las caídas y lucharon de buena manera contra los vientos, de la mano de sus respectivos equipos. Así las cosas, Antonio Tiberi, del Bahrain Victorious, sigue en la parte alta de la clasificación general, con un tiempo de 14h 45' 27''. Posteriormente, Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) es segundo, a 21'', y Harold Tejada (XDS Astana Team) es tercero, a 1' 00''.

Ahora, este sábado 21 de febrero, en la etapa 6, el pelotón se enfrentará a 168 kilómetros de trayecto, un par de metas volantes y un final en alto. Por eso, será la última oportunidad para los candidatos a coronarse campeones, ya que la séptima fracción será llana y sin opciones de ataques. Se viene un día apasionante y donde Tejada, Del Toro, Tiberi, Plapp y Van Eetvelt prometen emociones.



Jonathan Milan repitió victoria en el UAE Tour 2026, tras ganar la etapa 5 AFP

Publicidad

Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 5

1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 14h 45' 27''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''

4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''

6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''

7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''

9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''