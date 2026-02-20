Patrón del Bayern Múnich le echó flores a Luis Díaz; "el fútbol ya no es tan rígido"

La plantilla del Bayern Múnich se apresta para una nueva salida en la Bundesliga, en la que recibirá en su estadio al Frankfurt este sábado y que se espera que se mantenga en ritmo ascendente en su rendimiento. Y cada vez que salta a la cancha el cuadro bávaro, salen a relucir los nombres de sus principales figuras, dentro de las que destaca el colombiano Luis Díaz.

Fue así como el que se pronunció para destacar a varios de los estandartes de la gran campaña que se viene realizando fue el director deportivo Max Eberl, quien se mostró satisfecho por la adaptación a diferentes situaciones que se presentan en los compromisos oficiales y que se deben solucionar en el terreno de jugo.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane. Getty Images.

"Harry Kane no se queda solo en el área, y Lucho Díaz y Michael Olise tampoco juegan solo por banda. El fútbol actual es más creativo, ya no es este sistema clásico y rígido. El juego se está volviendo cada vez más dinámico. Por eso nos alegra tener tantos jugadores flexibles y creativos. Konny Laimer es un claro ejemplo, habiendo jugado de 10, de 6 y ahora de lateral. La especialización en una posición es cada vez menos común", dijo en la rueda de prensa. Ahí apareció en el ambiente el guajiro, que llegó procedente del Liverpool y rápidamente logró su adaptación.



¿Qué dijo Luis Díaz sobre Kane y Olise?

En la presente semana Díaz Marulanda atendió una entrevista con 'Sky' y ahí resaltó a sus compañeros de ofensiva en Bayern. “Me enorgullece mucho jugar en un equipo con Harry y Michael. Son técnicamente espectaculares. Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla. Me ha sorprendido muchísimo; él es una máquina. Realmente lo hace todo bien. Estoy muy orgulloso de formar parte de este ataque”, dijo el estelar jugador de la Selección Colombia.

Hora y dónde ver el próximo partido de Bayern Múnich

El partido se disputará este sábado 21 de febrero a las 9:30 a. m. (hora de Colombia) en el Allianz Arena. Se espera la presencia del colombiano Díaz, en la nómina titular y se podrá ver en nuestro país en Espn.



Cuántos puntos lleva Bayern Múnich en la Bundesliga

A estas alturas de la temporada 2025/26, el Bayern Múnich se consolida como el líder indiscutible de la Bundesliga, impulsado por una gran campaña ofensiva donde el colombiano Luis Díaz ha sido protagonista tras 22 fechas. Los de Kompany acumulan 57 puntos, mientras que Borussia Dortmund acumula 51 unidades.