Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica tomó cartas en el asunto por lo ocurrido con Vinícius en la Champions League

Benfica tomó cartas en el asunto por lo ocurrido con Vinícius en la Champions League

Continúan las repercusiones por lo acontecido con Vinícius Júnior, en el partido entre el club luso y Real Madrid, donde sufrió insultos y gestos racistas.

Por: EFE
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Richard Ríos, mediocampista colombiano de Benfica, contra Vinícius Júnior, del Real Madrid, en Champions League
Richard Ríos, mediocampista colombiano de Benfica, contra Vinícius Júnior, del Real Madrid, en Champions League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad