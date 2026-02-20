Duro mensaje de DT de Flamengo para Jorge Carrascal tras perder con Lanús; "sin confianza"

Lanús fue más sólido y eficaz y ganó en su casa el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026 frente al poderoso Flamengo por 1-0. El delantero Rodrigo Castillo, a los 77 minutos, con un certero cabezazo, anotó el gol para el triunfo del 'granate' en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires.

"Más allá de errores y aciertos, lo jugamos como una final, lo fuimos a buscar", dijo el autor del único tanto del encuentro. La revancha se jugará el 26 de febrero, en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, donde el 'Fla' está obligado a remontar para obtener su primer título en 2026, tras perder contra Corinthians la Supercopa de Brasil a principios de febrero.

"A Lanús lo conozco bien, sabemos de los buenos jugadores que tiene y que puede complicar a cualquier rival. No es fácil jugar contra esta clase de equipos. No tengo dudas de que va a ser complicada la revancha, pero estoy totalmente convencido de que podemos darlo vuelta", aseguró el entrenador del Flamengo, Filipe Luís.

Sin embargo, no fue lo único que dijo. En rueda de prensa posterior al compromiso, mostró su molestia por lo acontecido en el desarrollo, sacando a relucir el nombre de Jorge Carrascal, mediocampista colombiano que fue titular, disputó los 90 minutos y hasta fue amonestado.



Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en el partido contra Lanús, por la Recopa Sudamericana AFP

"No estuvimos en nuestro mejor nivel con el balón. El campo estaba seco, con viento y los jugadores no se sentían cómodos. Nuestras jugadas de ataque no funcionaron porque siempre nos sentíamos incómodos. Además, a nuestro equipo le faltó profundidad, lo que nos llevó a perder la posesión con más frecuencia", afirmó de entrada.

Y los argumentos continuaron. "Incluso con un jugador más en el mediocampo, que fue Jorge Carrascal, no pudimos crear esa superioridad. Los jugadores perdieron confianza a medida que avanzó el partido, lo que provocó sufrimiento. Nunca es fácil jugar en Argentina, nunca lo ha sido, pero la afición tiene razón: el rendimiento estuvo por debajo", sentenció.