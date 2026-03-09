¿Cómo quedó Nairo Quintana en clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 1?

El italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ganó este lunes por cuarta vez en su carrera la contrarreloj inaugural de la Tirreno Adriático, un recorrido de ida y vuelta en línea recta de 11,5 km en Lido di Camaiore (Italia).

¿Cómo le fue a Nairo Quintana en la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026?

El colombiano tomó la salida como uno de los experimentados del Movistar Team, en lo que fueron sus primeras sensaciones de esta carrera, en la que la lucha contra el reloj no es mayor especialidad. En de Combita, Boyacá, hizo un tiempo de 13:48, tardando 1:40 más que Ganna y ocupando la casilla 126° de la jornada y de la clasificación general.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Getty Images.

Así fue la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026

Ganna, de 29 años, completó la primera etapa de la Carrera de los Dos Mares en 12 min 08 s, a una velocidad media de 56,868 km/h, superando al neerlandés Thymen Arensman por 22 segundos y al alemán Maximilian Walscheid por 26.

El doble campeón del mundo de contrarreloj (2020 y 2021) y campeón olímpico 2021 de persecución por equipos ya se había impuesto en esta crono inaugural en 2022, 2023 y 2025.



El año pasado terminó en segunda posición de la clasificación final a 35 segundos del español Juan Ayuso, ausente este año.

Antes del inicio de la prueba, Ganna había revelado que tuvo que convencer a su equipo para que le dejara participar en la Tirreno-Adriático, ya que Ineos quería alinearlo en la París-Niza.

El mexicano Isaac Del Toro (UAE), favorito en esta edición de 2026 y tercero el sábado en la Strade Bianche, terminó décimo, a 36 segundos de Ganna.

El esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), que inicia su temporada esta semana en las carreteras italianas, marcó el séptimo mejor tiempo en la primera etapa, a 31 segundos de Ganna.



Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026