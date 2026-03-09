Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 1?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 1?

La primera fracción de la Tirreno Adriático 2026 se desarrolló con una contrarreloj y en Caracol Sports le contamos cómo le fue al colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de mar, 2026
Nairo Quintana en la contrarreloj de la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026.
Nairo Quintana en la contrarreloj de la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026.
Getty Images.

