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La Selección Colombia entrena y luego rumbo a Guadalajara; cada vez más cerca del Mundial 2026

Tras estar unos días en San Diego, ahora sí la Selección Colombia viajará este miércoles a México para afinar los últimos detalles antes del debut en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Jhon Arias y James Rodríguez, jugadores de la Selección Colombia en duelo de fogueo contra Jordania.
Jhon Arias y James Rodríguez, jugadores de la Selección Colombia en duelo de fogueo contra Jordania.
Foto: AFP+

La Selección Colombia cerró el domingo pasado con el triunfo 2-0 sobre Jordania los partidos preparatorios antes del Mundial 2026, por lo que ahora con varias sesiones de entrenamiento se afinarán los detalles para la participación en el Mundial 2026, donde está en la fase de grupos con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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Por eso, estos días de labores en San Diego (Estados Unidos), se terminarán este miércoles, cuando la 'tricolor' entrene y luego viaje directamente a Guadalajara (México), para instalarse en su base para la ronda inicial de la Copa del Mundo, en la Academia AGA, un moderno centro de entrenamiento que pertenece al Atlas, club en el que milita el arquero bogotano Camilo Vargas.

Por el momento, este martes Néstor Lorenzo le dio un tiempo libre a los 26 convocados para que tuvieron momentos de esparcimiento con amigos, familiares y hasta hinchas que se los cruzaron en las calles de la ciudad norteamericana. De hecho, a James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero, David Ospina y Camilo Vargas se les vio junto a la estrella de la NBA y de los Golden State Warriors, Jimmy Butler, en una cancha de baloncesto.

En horas de la tarde de este miércoles, la Selección Colombia pondrá rumbo a México, donde disputará los dos primeros compromisos del Mundial 2026. Afortunadamente, la 'tricolor' ha gozado de buena salud y ningún futbolista se ha lesionado, a excepción de Jhon Córdoba, quien tuvo algunas molestias y no sumó minutos ni contra Costa Rica, ni contra Jordania, pero el propio DT ya confirmó que está recuperado y listo para ser tenido en cuenta en la cita orbital.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

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La 'tricolor' dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo debutará el próximo miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en el estadio Azteca (Ciudad de México), a las 9:00 p.m. (hora colombiana). Luego, en la segunda fecha se medirá a República Democrática del Congo, el martes 23 de junio, a las 9:00 p.m. (hora colombiana). Para cerrar la primera fase el combinado nacional se verá cara a cara con la Portugal, de Cristiano Ronaldo, un compromiso que se llevará a cabo en Miami, el sábado 27 de junio (6:30 p.m.).

Cabe recordar que todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026 se podrán ver EN VIVO, como siempre, por Gol Caracol y Ditu, con la presencia de nuestro talentos y narradores, como Javier Hernández Bonnet, Julián Capera, Marina Granziera, Carlos Alberto Morales, Pep Garzón, y más enviados especiales para el cubrimiento del certamen orbital en Norteamérica.

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