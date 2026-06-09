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“Lograr el título con la Selección Colombia femenina es algo inédito, lo soñamos y tuvimos fe”

Tras la victoria 3-4 de la Selección Colombia sobre Paraguay y el trofeo conseguido en la Liga de Naciones femenina, Ana María Guzmán expresó lo que significa ser campeonas con la 'tricolor'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Selección Colombia campeona Liga de Naciones femenina
Selección Colombia campeona Liga de Naciones femenina - Foto:
Conmebol

La Selección Colombia se coronó este martes campeón de la primera edición de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica al vencer 4-3 a Paraguay, en un intenso duelo disputado en Asunción.

Las cafeteras se habían clasificado anticipadamente junto a Argentina al Mundial de Brasil 2027 y este martes celebraron por partida doble con el título.

Selección Colombia Femenina
Selección Colombia

Cuándo se juega el Mundial femenino Brasil 2027, al que clasificó la Selección Colombia

En el estadio Defensores del Chaco, Paraguay y Colombia madrugaron para anotar en un partido por demás entretenido. Por las guaraníes anotaron Dulce Martínez (4'), Claudia Martínez (9') y Lice Chamorro (45'), mientras las colombianas se repusieron varias veces gracias a los tantos de Ana María Guzmán (7' y 89'), Marcela Restrepo (44') y su principal figura Linda Caicedo (60').

De hecho, tras la victoria frente a Paraguay y de levantar el título de campeonas, la estrella de la noche, la lateral Ana María Guzmán, quien se reportó con un doblete, habló de las emociones de conseguir un título para la 'tricolor'.

Leicy Santos, Ana María Guzmán, Manuela Pavi y Jorelyn Carabalí celebran un gol de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones
Leicy Santos, Ana María Guzmán, Manuela Pavi y Jorelyn Carabalí celebran un gol de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones
AFP

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De entrada, la risaraldense aseguró que "estamos muy felices, es algo importante para nosotras, estoy feliz, emocionada, luchamos este partido hasta el fin y se dio el resultado, tengo el corazón muy alegre". Seguido a eso, mencionó que la clave para terminar invictas y ser campeonas fue "la fe, creer, nunca se me salió de la mente ganar porque llevamos muchos años con objetivos en la selección, lograr esto es inédito, lo soñamos desde que estamos chiquitas, es un logro inmenso".

Por otra parte, una de las experimentadas de la Selección Colombia femenina, Marcela Restrepo, quien además anotó uno de los goles en la noche de martes contra Paraguay, también destacó lo conseguido en el estadio Defensores del Chaco.

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"Una felicidad enorme, lo veníamos buscando hace mucho tiempo, hemos venido evolucionando mucho, contentas, sabíamos que no era un partido fácil", puntualizó la mediocampista, quien destacó también que "esto es Colombia: corazón y jerarquía, es algo que lo veníamos buscando hace mucho tiempo. Gracias a Dios se me dio el gol y el pase gol a la mona, siempre voy a dar lo mejor para Colombia, para la gente que me sigue".

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