La Selección de Irak pide ayuda inmediata a la FIFA, su clasificación estaría en riesgo

A casusa de los conflictos que se están presentando entre Irán, Israel y Estados Unidos. El pase directo de la Selección de Irak a la clasificación de la Copa del Mundo estaría en juego.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
La Selección Sub-20 de Irak debutará este lunes 22 de mayo contra Uruguay, en el Mundial 2023.
Foto: AFP.

