"Luis Díaz ama a la Selección Colombia, eso le sale por los poros, oramos por un buen Mundial 2026"

Vivir y jugar un mundial es considerado para los futbolistas de élite como una graduación; ese paso a la cumbre tras una ardua preparación, esfuerzo, dedicación, altibajos y alegrías, que esas horas de trabajo y disciplina se vean recompensadas, pero lo más importante, es representar a la nación que te vio nacer en este evento magno del deporte. Uno de los futbolistas de la Selección Colombia que vivirá por primera vez esta bonita experiencia es Luis Díaz.

El oriundo de Barrancas, municipio del departamento de La Guajira, llega a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá en el mejor momento de su carrera deportiva: goles, asistencias, noches mágicas de fútbol y títulos con Bayern Múnich; incluso, su excelsa campaña con los 'bávaros' lo catapultó a ser considerado una de las estrellas a seguir en la Copa del Mundo 2026, que dará su puntapié inicial este jueves 11 de junio. El '7' es la apuesta del combinado entrenado por Néstor Lorenzo.

'Lucho' cumplirá en tierras norteamericanas ese sueño que tenía de niño en su pueblo natal, ese que construyó con mucho sacrificio y en ese largo camino estuvieron sus seres queridos, que nunca lo abandonaron, siempre creyeron en su talento y lo ayudaron a fortalecer sus cualidades y virtudes, en pro de convertirse en ese futbolista que es hoy en día y del que no paran de hablar en la prensa nacional e internacional.



Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia - Foto: AFP

Publicidad

Una de esas personas que vio crecer en lo futbolístico y en lo personal a Díaz Marulanda fue su esposa, Geraldine Ponce. Ella estuvo allí cuando 'Lucho' apenas empezaba a tejer esa posibilidad de convertirse en profesional, ha vivido de cerca cada lucha, gozo, tristeza y más de la carrera deportiva del exJunior de Barranquilla, y ahora ante el reto que se le viene del Mundial 2026, en el entorno familiar están más que dichosos por que llegue ese debut de 'Lucho', ese estreno que lo vivirán como si fuera propio.

Ponce habló en exclusiva con este portal: www.golcaracol.com y contó cómo viven en la familia esos instantes previos a la cita orbital en tierras norteamericanas; hay seguridad y certeza de que 'Lucho' la va a romper y más porque está agarrado del más grande: Dios.

Publicidad

"Tranquilos, esperando esto con muchas ansias y disfrutándolo. Estamos súper tranquilos, con mucha fe, queriendo que esto empiece. Sé que la va a dar toda con la Selección Colombia, como la ha dado siempre", expresó de entrada Geraldine.

Y es que su 'muchacho', como le dice Geraldine a Luis Díaz, llega 'on fire' a este campeonato del mundo. Se espera que esas virtudes que evidenció con el Bayern, las ejecute también con la Selección Colombia. Su esposa no dudó en afirmar que Díaz Marulanda ama a la 'tricolor' y ese cariño le brota por los poros.

"Él ama la Selección Colombia, yo creo que se nota y se sale por los poros a mi muchacho. Lo ama, se lo está disfrutando y ama venir a la Selección, disfruta cada partido, cada convocatoria y por eso estamos aquí, casi a punto de disfrutar el Mundial", añadió.

La oración y la tranquilidad, las claves en el presente de Luis Díaz

Publicidad

Uno de los secretos de la actualidad del barranqueño es que en su entorno hay tranquilidad, paz y serenidad. A todos esto esto se suma la oración que comparten en familia; cualquier acontecimiento lo ponen en las manos del Todopoderoso. Esa es la cábala de la familia Díaz Ponce.

"Orar, esa cábala de la familia, orar mucho. Entregarle todo a Dios, tranquilos, por eso tenemos tanta tranquilidad y tanta paz que esto va a salir súper bien; estamos agarrados del más grande", sostuvo.

Publicidad

Geraldine hizo hincapié en que su hogar siempre tratan de que haya tranquilidad; el vivir cada juego. La unión también es fundamental; afirmó que es un excelente padre; una faceta que pocos conocen del guajiro.

"Siempre dándole mucha tranquilidad, orando mucho. La verdad no hacemos muchas cosas diferentes a las que hacemos normalmente en nuestras vidas, que es estar unidos, estar tranquilos. Vivir cada partido. Él un excelente padre, maravilloso padre, maravilloso esposo. Es muy tranquilo, muy entregado a sus hijos, a su hogar", complementó.

Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia. Foto: AFP

Cómo vive como madre, esposa este Mundial que está por llegar...

Publicidad

"Estamos muy tranquilos, confiando en Dios. Sé todo lo que ha trabajado Luis para llegar a donde está, felices, emocionados. Claramente, hay un poquito de ansiedad de que comience, la fe está intacta, yo les aseguro que mi esposo la va a dar toda, ese hombre está puesto para eso. Agradecidos con Dios, yo sé toda la disciplina, la lucha que tuvo él para llegar hasta acá. Como familia lo vivimos más, pero estamos tranquilos en que va a salir bien. Todos los jugadores van a estar puestos para esto, la van a dar toda".

Escalón tras escalan hasta llegar al éxito

Publicidad

"Ha sido un proceso lindo, Luis ha tenido la bendición de ir escalón tras escalón, claramente hemos tenido cosas que pasan, y eso, pero siempre hemos podido sobrellevar todo con la unión. Desde que fuimos papás nos cambió la vida, siempre hemos tenido un matrimonio tranquilo; siempre buscando la tranquilidad y trabajando para que todo siga mejorando. Detrás de un jugador está la esposa, los hijos, a veces minimizamos todo este tema: 'sabes qué, lo estás haciendo muy bien, ten calma, un partido no te define. Todo eso lo drena él, ya es más tranquilo", concluyó Geraldine Ponce.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El miércoles 17 de junio enfrentando a la Selección de Uzbekistán, en partido por la primera jornada del grupo K y se llevará a cabo en el histórico Estadio Azteca, de la Ciudad de México. El balón rodará a las 9:00 de la noche, en horario de Colombia. Lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com