Luis Javier Suárez, indomable y efectivo; rompe récords en el año del Mundial 2026

Luis Javier Suárez marcó por sexto partido consecutivo de la Liga de Portugal con el Sporting Lisboa, a pesar del empate 2-2 contra el Braga, un resultado amargo para el atacante colombiano y su equipo, que luchan en los primeros puestos por el título del campeonato luso.

Y mientras el futbolista samario continúa con su buen estado de forma y su cuota de anotaciones, en Europa siguen hablando de lo efectivo que está siendo y las marcas personales que está rompiendo con el cuadro portugués.



Luis Suárez y el mejor registro de goles de su carrera

El medio 'O Jogo' destacó a través de una nota en las últimas horas que "en Braga, el colombiano hizo temblar la portería rival y llegó a 31 anotaciones, la misma cantidad que había anotado en Almería en la temporada 2024/25". De hecho, desde ya palpitan que podría llegar a su mejor marca como profesional en una campaña, el próximo miércoles 11 de marzo, "si marca en Noruega contra el Bodo/Glimt, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, así alcanzará el mayor número de goles de su carrera".

En el torneo de la UEFA acumula cuatro celebraciones, dos de ellas frente al actual campeón del certamen internacional, el PSG. Sus otras victimas fueron el Brujas (Bélgica), y el Nápoles (Italia), por lo que ahora buscará ampliar esa cuenta también.

Luis Javier Suárez vive un excelente presente en el Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Luis Javier Suárez ha hecho olvidar rápidamente al sueco Viktor Gyokeres, quien tras ser el goleador del Sporting Lisboa fue comprado por el Arsenal, de Inglaterra, por lo que tenía una dura responsabilidad de reemplazarlo, algo que no le ha pesado en lo absoluto, tras buenas campañas en España.



Con el buen presente del futbolista colombiano, el cuadro luso también es protagonista en la liga de su país, estando en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 62 puntos, a solamente cuatro del líder que es el Porto, y por encima de otro club importante como el Benfica. Además, en la Champions League lograron clasificar entre los ocho mejores de la fase liga, por encima de clubes como Real Madrid, Manchester City, Inter, Juventus, Atlético de Madrid, entre otros.