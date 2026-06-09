En Inglaterra se bajan de ese rótulo; "no somos favoritos en el Mundial, llevamos años sin ganar"

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este martes que su equipo no es uno de los "favoritos" para ganar el Mundial 2026, pero se mostró dispuesto a soñar para ganar el segundo título mundial del país, 60 años después.

"No somos grandes favoritos. No podemos serlo porque llevamos demasiados años sin ganarlo. Hay ganadores probados en el torneo, con más éxito en las últimas ediciones. Esos son los favoritos, y nosotros competimos por el trofeo", declaró el entrenador alemán en rueda de prensa en West Palm Beach (Florida).

"Soñamos a lo grande y sabemos lo que se necesita para lograrlo", añadió. "Nos vemos como competidores, como aspirantes. Queremos llegar hasta el final, pero no creo que seamos los grandes favoritos".

Tuchel dio unas claves de lo que se necesita para ganar una competición como ésta: "Hay mucho trabajo por hacer. Hay que tener mucho respeto por los rivales, por el entorno y no subestimar el nivel de suerte necesario con las lesiones, las decisiones, el control".



Inglaterra ganó el primero de sus dos amistosos en Florida contra Nueva Zelanda, el sábado en Tampa, por 1-0. El delantero Harry Kane, máximo goleador histórico de la selección, fue quien decidió un encuentro deslucido.

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En la víspera del segundo amistoso, contra Costa Rica en Orlando, Tuchel celebró el hecho de tener a todos sus jugadores sanos y confió en que den un salto a nivel físico, de intensidad y de juego respecto al primer partido.

"Tenemos buenas capacidades físicas en el equipo y queremos maximizarlas, pero también usar nuestra comprensión de las condiciones y la experiencia que hemos tenido en distintas competiciones", declaró Marc Guéhi, el central del Manchester City, poco antes de Tuchel.

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Inglaterra debutará en el Grupo L del Mundial el miércoles 17 de junio contra Croacia, en Dallas. Luego se enfrentará a Ghana en Boston, el 23 de junio, y a Panamá en East Rutherford, cerca de Nueva York, el 27.

El sábado, Inglaterra viajará a Kansas City, donde se concentrará durante la fase de grupos.