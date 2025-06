¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general del Tour de Suiza, tras la etapa 7?

Nairo Quintana llegó al Tour de Suiza con la ilusión de hacer algo grande. Sin embargo, las cosas no han salido de la mejor manera. A pesar de que lo ha dado todo y ha luchado, los resultados no han sido los esperados. Prueba de ello fue lo que pasó este sábado 21 de junio, en el marco de la séptima jornada de carrera, entre Neuhausen am Rheinfall y Emmetten.

Allí, el pelotón se enfrentó a 207,3 kilómetros de recorrido en total, con dos puertos de segunda categoría, uno de tercera y un final en alto. Razón por la que se esperaba que 'el Cóndor' hiciera de las suyas, ya que era una altimetría que le suele beneficiar. Pero no fue así y, por el contrario, cedió bastante tiempo y terreno con relación a los favoritos al título.

Joao Almeida (UAE Team Emirates) fue el ganador de la etapa 7 del Tour de Suiza y Nairo Quintana cruzó la meta de 46, a 12 minutos y 57 segundos del portugués. Así las cosas, el colombiano es 49, a 55 minutos y 58 segundos del líder, quien es Kévin Vauquelin (Arkéa B&B Hotels). Lo particular del caso es que al 'cafetero', le alcanzó para subir dos lugares-

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, fue aclamado en el Tour de Suiza 2025 AFP

Resultados de Nairo Quintana en la temporada 2025

Todo inició con un puesto 42 en el Trofeo Calvià y continuó siendo 128 en el Trofeo Ses Salines. Y su aventura en territorio español siguió, finalizando de 101 en el Trofeo Palma; hasta que llegó su mejor resultado del año, al ser sexto en la Vuelta a la Región de Murcia ''Costa Cálida'. Después fue el turno de la Clásica de Almería, donde culminó en la posición 103.

Publicidad

La Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol fue su siguiente prueba, pero el resultado no fue el esperado, ya que se retiró. Sin embargo, su reaparición se dio en la Tirreno Adriático, donde Nairo Quintana se adjudicó el puesto 32 de la general. Y a finales de marzo, el 'escarabajo' acudió a la Vuelta a Cataluña, siendo 19 en la clasificación, tras siete jornadas en total.

Y fue momento de la gran prueba del año para 'el Cóndor': el Giro de Italia. Allí, a pesar de no ser líder del Movistar Team, ni tener la posibilidad de luchar mano a mano con los mejores, sumó una grande más a su carrera. El boyacense se hizo con la plaza número 25 de la clasificación general y, un par de semanas más tarde, apareció en el Tour de Suiza.